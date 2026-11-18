yangının başlangıcı ve bilirkişi bulguları:

Bodrum’un Yalıkavak Marina’sında 21 Mart 2026 Ramazan Bayramı’nın ikinci günü gece saatlerinde çıkan yangında, boyları 20 ila 30 metre arasında değişen 7 motoryat yanarak batmış, bir motoryat da hafif hasar almıştır. Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından görevlendirilen dört kişilik bilirkişi heyeti —gemi mühendisi, elektrik mühendisi ve makine mühendisinin de aralarında bulunduğu— bölgedeki incelemeler sonucu bir rapor hazırlamıştır.

Raporda, yangının saat 03.32'de 'Sisu' isimli teknede başladığı; bölgedeki kuvvetli karayel yönünden esen 6-7 bofor şiddetinde fırtınamsı rüzgar nedeniyle alevlerin yana yana bağlı diğer teknelere sıçradığı belirtiliyor. 'Sisu'de bulunan S.B.'nin ifadesinde patlama sesi duyduğu ve makine dairesinden duman geldiğini gördüğü aktarılmış; ayrıca teknenin motor ve jeneratör bakımlarının olaydan bir hafta önce tamamlandığı kaydedilmiştir. 'Sisu'nin ağır hasar görerek batması, yangının kesin çıkış nedeninin şüpheye mahal bırakmaksızın tespit edilmesini engellemiştir.

müdahale süreci ve kamera kayıtlarının yorumu:

Bilirkişi heyeti güvenlik kameralarına dayanarak müdahale sürecini de değerlendirmiştir. Kamera çözümlemelerine göre, saat 03.43 civarında güvenlik görevlileri şiddetli rüzgar nedeniyle yangın tüplerini etkin şekilde kullanamamış ve bu sırada yangın diğer teknelere zarar vermeye başlamıştır. İtfaiye ekipleri saat 03.48'de bölgeye ulaşmış, marina personeli ise yangın başladıktan 19 dakika sonra, 03.51'de hortum donatımını tamamlayarak müdahaleye başlamıştır. Raporda ayrıca saat 03.52'de 'Iceberg' isimli teknede bulunan iki kişinin iskeleye atladığı ve yangının saat 07.00'de tamamen kontrol altına alındığı bilgisi yer almaktadır.

hasar tespiti ve raporun sonuç bölümü:

Bilirkişi raporu, rıhtımda oluşan hasarın giderilme bedelinin 33 ila 37 milyon lira arasında olduğunu; hasar gören 'Breeze' isimli teknenin onarım maliyetinin ise 200 bin Avro olarak değerlendirildiğini bildiriyor. Ağır hasar alarak batmış ve kullanılamaz hale gelmiş teknelerin raporda belirtilen güncel değerleri şöyledir: Sisu 95 milyon lira, Siesta 4 milyon sterlin, Floating Asset 2 milyon avro, Cher 960 bin sterlin, Lulu D’Angel 620 bin avro, Iceberg 480 bin dolar, Dad’s Toy 1 milyon 750 bin lira.

Raporun altı maddelik sonuç bölümünde, marinanın genel yangın donanımı ve planının uygun olduğu belirtilmekle birlikte, yangının çıktığı iskeledeki yangın dolabında planda görülen butonun bulunmadığı vurgulanmıştır. 'Iceberg'teki iki kişinin herhangi bir ikaz olmaksızın kendi imkanlarıyla son anda kurtulduğu değerlendirmesi de raporda yer almaktadır.

MUĞLA'NIN BODRUM İLÇESİNDE 7 MOTORYATIN YANARAK BATTIĞI OLAYLA İLGİLİ HAZIRLANAN BİLİRKİŞİ RAPORU ORTAYA ÇIKTI.