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Yalıkavakspor'tan Byala'ya karşı farklı galibiyet

Bodrum'da EHF Kadınlar Avrupa Kupası 3. turunda Yalıkavakspor, HC Byala'yı 38-21 mağlup ederek rövanş öncesi 17 sayılık avantaj elde etti.

GİRİŞ: 14 Kasım 2026 - 11:29

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Yalıkavakspor'tan Byala'ya karşı farklı galibiyet

Yalıkavakspor Avrupa sahnesinde güven veren bir üstünlük sergiledi

Bodrum Binnaz Karakaya Spor Salonu'nda oynanan EHF Kadınlar Avrupa Kupası 3. tur maçında Yalıkavakspor, Bulgaristan temsilcisi HC Byala'yı 38-21 yenerek tur için önemli bir avantaj sağladı. Maç boyunca hem hücumda hem de savunmada disiplinli bir oyun sergileyen ev sahibi ekip, karşılaşmayı rahat bir skorla tamamladı.

Maçın akışı ve skor dağılımı:

Yalıkavakspor karşılaşmaya etkili başladı ve ilk yarıyı 20-12 önde kapattı. İkinci yarıda üstünlüğünü sürdüren Bodrum ekibi farkı açtı ve sahadan 17 sayılık galibiyetle ayrıldı. Takımın kullandığı 4 yedi metre atışının tamamı gole çevrilirken, toplam 185 seyirci maçı tribünden izledi.

Gol yükünü çeken isimler arasında Ceylan Aydemir ve Michaella Eunice Magba 8'er golle öne çıktı. Diğer skor katkıları şöyle gerçekleşti: Edanur Burhan 5, Valeriia Baranik 4, Gülcan Tügel, Tuana Akman ve Arzu Nisa Akbulut 3'er, Iuliia Andriichuk 2 ve Jalisha Loy 1 gol.

Teknik ekip ve kulüp değerlendirmesi:

Yalıkavakspor Başantrenörü Kıvanç Özcan, maç sonrası yaptığı değerlendirmede oyuncularının baştan sona disiplinli bir oyun ortaya koyduğunu vurguladı. Özcan, özellikle savunma ve hızlı hücumlarla istedikleri sonucu aldıklarını belirterek, ekibin Avrupa'da daha ileri gitme hedefiyle çalışmaları sürdüreceğini söyledi.

Kulüp Başkanı Emin Palalı ise bu galibiyeti yıllardır verilen emeğin karşılığı olarak nitelendirdi. Palalı, Bodrum'u ve Türk kadın hentbolunu Avrupa'da temsil etmekten gurur duyduklarını ifade ederek teknik ekip, sporcular ve kendilerine destek veren Bodrum halkına teşekkür etti.

Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonluğunun ardından Avrupa'da da iddialı olduklarını gösteren Yalıkavakspor, HC Byala karşısındaki 17 sayılık üstünlükle rövanş maçına avantajlı gitmeyi başardı.

YALIKAVAKSPOR AVRUPA’DA FARKLI KAZANDI

YALIKAVAKSPOR AVRUPA’DA FARKLI KAZANDI

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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