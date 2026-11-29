Yalnızdamlar'da benekli semender görüldü

Elazığ'ın Alacakaya ilçesine bağlı Yalnızdamlar köyünde, arazide dolaşan bir vatandaş koruma altındaki benekli semender'i fark ederek görüntüledi.

görüntüleme anı:

Olay, yağışlı havanın ardından zeminin nemli olduğu bir dönemde gerçekleşti. Vatandaş, arazide ilerlerken zeminde hareketlilik fark etti ve cep telefonu kamerasıyla semenderi kayda aldı.

hareketi ve kayboluşu:

Kayıtta, semenderin yavaşça ilerlediği ve bir süre sonra taşlık alana yönelerek gözden kaybolduğu görüldü. Olay, bölgedeki doğal yaşamın yerel halk tarafından izlendiğine ve belgelenmesine dair bir örnek teşkil etti.

ALACAKAYA İLÇESİNDE BİR VATANDAŞ TARAFINDAN BENEKLİ SEMENDER, GÖRÜNTÜLENDİ.