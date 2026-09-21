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Yalnızlığına ortak olan Fıstık: ölmek üzereyken sahiplendiği muhabbet kuşu hayat arkadaşı oldu

Eskişehir'de 67 yaşındaki Fatma Gül Üstfidan, ölmek üzereyken sahiplendiği muhabbet kuşu Fıstık'la bağ kurdu; kuş konuşuyor ve yalnızlığına ortak oluyor.

GİRİŞ: 21 Eylül 2026 - 11:14

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Yalnızlığına ortak olan Fıstık: ölmek üzereyken sahiplendiği muhabbet kuşu hayat arkadaşı oldu

Eskişehir'de küçük dostla yeni hayat

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesi Mamure Mahallesi'nde yaşayan 67 yaşındaki Fatma Gül Üstfidan, yıllar önce kaderi kararmış bir muhabbet kuşunu sahiplendi. Hayvanı ölecek durumda aldığı Üstfidan, haftalar süren emekle kuşu yeniden sağlığına kavuşturdu ve bugün kuş, onun en yakın hayat arkadaşı oldu.

Sahipleniş ve bakım:

Komşularından gelen haber üzerine Üstfidan'a hediye edilen Fıstık, geldiğinde yürüyemiyor, uçamıyor ve ölmek üzereydi. Üstfidan, kuşun tedavisi için vitamin damlası, özel yemler ve kalamar kemiği temin etti, suyuna vitamin karıştırdı. Bu çabalar sonucu kuş zaman içinde toparlayıp tekrar yürümeye ve uçmaya başladı.

Bu süreci anlatırken Üstfidan, "Çok kötü durumdaydı, öleceğini söylediler aslında ama ben ona öyle güzel, sağlıklı, sıhhatli baktım ki. Vitamin damlasını ve yemlerini, kalamar kemiğini aldım, sularına vitamin karıştırdım, böylelikle kuşum kendine geldi" ifadelerini kullandı.

Günlük yaşam ve iletişim:

Evde geçen zaman içinde Fıstık, duyduğu birçok kelimeyi tekrar etmeye başladı. Kuşun telaffuz ettiği örnekler arasında "Allah'ım", "Çok şükür", "Aşkım", "Anneciğim" ve "Babaanneciğim" gibi ifadeler yer alıyor. Üstfidan, Fıstık'ın dinlediği konuşmaları sabahleyin tekrar etmesinin ev halkını şaşırttığını belirtiyor.

Üstfidan, kuşla kurduğu ilişkinin yalnızlığını hafiflettiğini vurguluyor: "Yanında dedikodu yapıyoruz, sabahleyin kalkınca konuştuklarımızı bize sayıyor, şaşırıyoruz. 'Anneciğim çok yoruldum' diyorum, bana aynı şekilde karşılık veriyor. Yalnızlığıma ortak oluyor, çok mutlu oluyorum."

Hikâye, basit bir hayvan bakımından öte, insan ve evcil hayvan arasında kurulan güçlü bir duygusal bağın örneğini sunuyor. Üstfidan sözlerini, "Hayvanları çok seviyorum ama kuşları daha bambaşka seviyorum. Kuşlar benim için, Rabbimin yarattığı en güzel varlıklardan bir tanesi." diye noktaladı.

ESKİŞEHİR&#039;DE 67 YAŞINDAKİ FATMA GÜL ÜSTFİDAN, ÖLMEK ÜZEREYKEN SAHİPLENDİĞİ &#039;FISTIK&#039; İSİMLİ...

ESKİŞEHİR'DE 67 YAŞINDAKİ FATMA GÜL ÜSTFİDAN, ÖLMEK ÜZEREYKEN SAHİPLENDİĞİ 'FISTIK' İSİMLİ MUHABBET KUŞUNUN HAYAT ARKADAŞI OLDUĞUNU BELİRTEREK, "YALNIZLIĞIMA ORTAK OLUYOR, ÇOK MUTLU OLUYORUM. HAYVANLARI ÇOK SEVİYORUM AMA KUŞLARI DAHA BAMBAŞKA SEVİYORUM" DEDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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