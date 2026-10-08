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Yalnızlık penceresi: Demirkubuz’un fotoğrafları Baksı Müzesi'nde

Zeki Demirkubuz’un 'Hayatta ve Fotoğrafta En İyi Pozu Yalnızlar Verir' sergisi, 9 Eylül–30 Ekim 2026 tarihlerinde Baksı Müzesi'nde sanatseverlerle buluşuyor.

GİRİŞ: 08 Ekim 2026 - 09:08

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Yalnızlık penceresi: Demirkubuz’un fotoğrafları Baksı Müzesi'nde

Zeki Demirkubuz'un sergisi Baksı Müzesi'nde

Yönetmen Zeki Demirkubuz tarafından Avrupa, Amerika ve Asya'da çekilen fotoğraflardan derlenen 'Hayatta ve Fotoğrafta En İyi Pozu Yalnızlar Verir' adlı sergi, Baksı Müzesi'nde sanatseverlerin ziyaretine açıldı. Sergi, 9 Eylül-30 Ekim 2026 tarihleri arasında görülebilecek.

serginin kapsamı:

Seçkide Demirkubuz'un farklı coğrafyalarda gözlemleyip karelediği insanlar, mekanlar ve gündelik yaşamdan ayrıntılar yer alıyor. Fotoğraflarda müdahaleden çok gözlem, anlatıdan çok an ve pozdan çok duruşun öne çıktığı bir yaklaşım görülüyor. Çekimler, çevre, boşluk ve ışık arasındaki ilişkiler üzerinden izleyiciye aktarılıyor; tekil anların sessiz ama belirgin yorumu baskın.

fotoğrafın sinematik izleri:

Demirkubuz'un sinemasında öne çıkan içe dönük bakış, fotoğraf karelerine de yansıyor; burada dramatik kurgu ve görsel yönlendirmeden uzak bir fotoğraf anlayışı tercih ediliyor. Sunum, izleyiciyi yalnızlık, gözlem ve gündelik hayat üzerine düşünmeye davet ediyor ve yönetmenin farklı coğrafyalarda tuttuğu notların görsel bir arşivini oluşturuyor.

DEMİRKUBUZ’UN FOTOĞRAF SERGİSİ BAKSI MÜZESİ’NDE SANATSEVERLERLE BULUŞUYOR

DEMİRKUBUZ’UN FOTOĞRAF SERGİSİ BAKSI MÜZESİ’NDE SANATSEVERLERLE BULUŞUYOR

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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