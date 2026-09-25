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Yalova, fuar stratejisini masaya yatırdı

Vali Yardımcısı Osman Sarı koordinasyonunda yapılan toplantıda Yalova'nın fuar stratejileri, hedef kitlelere göre tanıtım ve kamu-özel iş birliği konuşuldu.

GİRİŞ: 25 Eylül 2026 - 15:58

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Yalova, fuar stratejisini masaya yatırdı

Toplantının amacı ve yürütücüsü

Yalova'nın turizm potansiyelinin daha etkin değerlendirilebilmesi ve şehrin sahip olduğu değerlerin geniş kitlelere ulaşmasının sağlanması amacıyla bir istişare toplantısı gerçekleştirildi. Toplantı, Vali Yardımcısı Osman Sarı koordinasyonunda düzenlendi ve il düzeyinde fuar katılım stratejileri ile tanıtım yaklaşımları ana gündem maddesini oluşturdu.

Katılımcılar ve ele alınan konular:

Toplantıya İl Kültür ve Turizm Müdürü E. Fatih Bayram, turizm sektörü temsilcileri ve işletme sahipleri katıldı. Oturumlarda, Türkiye genelinde düzenlenen turizm fuarlarının Yalova açısından sunduğu tanıtım ve iş birliği imkânları değerlendirildi; hangi fuarlarda, hangi kapsamda temsil olunacağı ve sektör temsilcilerinin fuarlara etkin katılımının nasıl sağlanacağı üzerinde duruldu.

Hedef kitle odaklı tanıtım ve iş birliği:

Toplantıda, Yalova'nın marka gücünün artırılması için atılabilecek adımlar ele alındı. Katılımcılar, termal turizmden doğa ve kültür turizmine, gastronomiden deniz turizmine kadar kentin farklı değerlerinin doğru hedef kitlelerle buluşturulmasının önemini vurguladı. Ayrıca fuar katılımlarının planlanmasında; temsil kapsamının netleştirilmesi, sektörün sahadaki görünürlüğünün artırılması ve katılım kolaylıklarının sağlanması gerektiği belirtildi.

Toplantıda ayrıca, turizm sektörünün kamu ve özel sektör iş birliğiyle daha da güçlendirilmesine yönelik değerlendirmeler yapıldı ve bu alanda koordinasyonun artırılmasının önemi teyit edildi. Görüş ve öneriler, Yalova'nın fuar ve tanıtım stratejisinin geliştirileceği bir yol haritası oluşturma hedefiyle kayda geçirildi.

YALOVA’NIN TURİZM POTANSİYELİNİN DAHA ETKİN ŞEKİLDE DEĞERLENDİRİLMESİ VE SAHİP OLDUĞU DEĞERLERİN...

YALOVA’NIN TURİZM POTANSİYELİNİN DAHA ETKİN ŞEKİLDE DEĞERLENDİRİLMESİ VE SAHİP OLDUĞU DEĞERLERİN DAHA GENİŞ KİTLELERE TANITILMASI AMACIYLA, TÜRKİYE GENELİNDE DÜZENLENEN TURİZM FUARLARINA YÖNELİK İSTİŞARE TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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