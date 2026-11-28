Yalova OSB'nin '52 Hafta 52 Okul' projesi üçüncü döneme başladı

Yalova Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (OSB) tarafından, İl Millî Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen '52 Hafta 52 Okul' projesinin üçüncü dönemi resmen başladı. Proje, okul-sanayi iş birliğini güçlendirmeyi ve gençlerin üretim ekosistemini yerinde görerek mesleki farkındalıklarını artırmayı hedefliyor.

Yeni dönem ziyaretleri:

2026-2027 eğitim öğretim yılında devam eden yeni dönemin ilk programında Aksa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri Yalova OSB’de ağırlandı. Öğrenciler, OSB’nin üretim altyapısı, sanayi ekosistemi ve bölgedeki teknolojik gelişmeler hakkında bilgi edindi. Ziyaret kapsamında DTM Elektro Teknik San. Tic. A.Ş. başta olmak üzere işletmeler gezilerek çalışma ortamı ve üretim süreçleri yerinde gözlemlendi.

Projenin kapsamı ve hedefleri:

Proje kapsamında bugüne kadar 22 farklı okultan öğrencilerin katılımıyla 42 teknik gezi gerçekleştirildi ve Yalova OSB’de ağırlanan 3 binden fazla öğrenci sanayi ve üretim dünyasıyla buluştu. Programın amacı, gençlerin eğitim hayatları ile çalışma yaşamı arasında bağ kurmalarını sağlamak, mesleki tercihlerini bilinçlendirmek ve nitelikli insan kaynağı yetiştirilmesine katkı sunmaktır. Yalova OSB, eğitim kurumlarıyla süregelen iş birliklerini yeni dönemde de sürdürerek öğrenci ziyaretlerine ev sahipliği yapmaya devam edecek.

) - YALOVA MAKİNE İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ (OSB) TARAFINDAN, İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KOORDİNASYONUNDA YÜRÜTÜLEN "52 HAFTA 52 OKUL" PROJESİNİN ÜÇÜNCÜ DÖNEMİ BAŞLADI. PROJE KAPSAMINDA BUGÜNE KADAR 3 BİNDEN FAZLA ÖĞRENCİ SANAYİ VE ÜRETİM DÜNYASIYLA BULUŞTURULDU.