Yalova’da gün boyu etkili sağanak yaşamı sekteye uğrattı

Yalova’da yağışın etkileri:

Sabah saatlerinde başlayan sağanak, kent merkezinde ve bazı mahalle yollarında su birikintilerinin oluşmasına neden oldu. Cadde ve sokaklarda biriken su sürücüler için görüşü ve ilerlemeyi zorlaştırırken, yayalar korunmak amacıyla iş yerleri ve kapalı alanlara yöneldi.

Yağış aralıklarla etkisini sürdürürken, özellikle alçak kesimlerde su birikintileriyle karşılaşan sürücüler trafikte güçlük yaşadı ve bazı noktalarda ilerleme yavaşladı.

Meteorolojiden uyarı:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Yalova’nın da aralarında bulunduğu Marmara Bölgesi’nin doğu kesimleri için kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu. Yetkililer, yağışın bugün boyunca sürmesinin beklendiğini ve sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi risklere karşı dikkatli olunmasını istedi.

Gündelik yaşamda aksama ve öneriler:

Vatandaşlara mümkünse zorunlu olmayan dışarı çıkışları ertelemeleri, araç kullananların su birikintilerine dikkat ederek hızlarını düşürmeleri tavsiye edildi. Meteoroloji’nin saatlik tahminine göre gün içindeki sıcaklıkların 21-23 derece arasında seyretmesi bekleniyor.

Yetkililer, herhangi bir olumsuz durumda ilgili kurumlarla iletişime geçilmesini ve çevredeki su birikintileri ile riskli bölgelere yaklaşılmamasını hatırlattı.

YALOVA’DA SABAH SAATLERİNDE BAŞLAYAN SAĞANAK YAĞIŞ, KENT GENELİNDE HAYATI OLUMSUZ ETKİLİYOR. CADDE VE SOKAKLARDA SU BİRİKİNTİLERİ OLUŞURKEN, SÜRÜCÜLER VE YAYALAR YAĞIŞ NEDENİYLE ZOR ANLAR YAŞADI.