Yalova'da okul kantinlerinde hijyen ve tarih denetimi başlatıldı

Yalova'da yeni eğitim-öğretim döneminin başlamasıyla birlikte okul kantinlerinde planlı gıda denetimleri uygulamaya konuldu. Denetimlerin amacı, öğrencilerin tükettiği ürünlerin güvenli ve mevzuata uygun olmasını sağlamak olarak açıklandı.

denetim kapsamı:

Yalova İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü ekipleri, kantinlerde satışa sunulan gıda ürünlerinin mevzuata uygunluğunu, etiketleme bilgilerini, son tüketim tarihleri ve ürünlerin muhafaza şartlarını inceledi. İşletmelerin genel hijyen koşulları, saklama sıcaklıkları ve ambalaj bütünlüğü de kontrol edildi.

uygulama ve öncelikler:

Denetimlerde özellikle ürünlerin raf ömrü, uygun saklama yöntemleri ve servis hijyeni ön plana alındı. Ekipler, eksikliği tespit edilen uygulamalar için gerekli uyarı ve yönlendirmeleri yaptı; gerektiğinde mevzuata uygunluk için işletmelerin düzeltici adımlar atması istendi.

Yetkililer, denetimlerin sadece başlangıç niteliğinde olmadığını, eğitim-öğretim yılı boyunca periyodik olarak sürdürüleceğini belirterek, hedefin öğrencilerin sağlığının korunması ve güvenilir gıdaya erişimin sağlanması olduğunu vurguladı.

YALOVA’DA YENİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILININ BAŞLAMASIYLA BİRLİKTE OKUL KANTİNLERİNDE GIDA DENETİMLERİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.