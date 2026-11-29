Yalova'da balık tezgâhları ve hava koşulları:

Yalova'da etkili olan olumsuz hava koşulları, balık arzını daraltarak fiyatları yukarı çekti. Yalova Balık Hali'nde tezgâhlarda görülen hareketlilik, tedarikteki azalma ile birleşince tüketiciye yansıdı.

Tezgâh fiyatları ve mevcut durum:

Esnafın verdiği bilgilere göre hamsinin kilogramı 300 lira, iri palamudun tanesi 200 lira, çinekopun kilogramı 600-700 lira, istavrit kilogramı 200 lira ve levreğin kilogramı 550 lira seviyesinden satışa sunuluyor.

Esnafın gözlemleri ve sezon beklentisi:

Yalova Balık Hali esnafından Emrah Bilim, son günlerde fiyat artışı yaşandığını belirterek bunun başlıca nedeninin hava şartları olduğunu söyledi. Bilim, palamut miktarında azalma olduğunu, daha önce palamudun 80-100 lira seviyelerinde satıldığını hatırlattı. Palamut sezonunun birkaç ay içinde sona ereceğini ve ilerleyen dönemde yerini çinekop gibi türlerin alacağını ifade etti.

YALOVA'DA OLUMSUZ HAVA ŞARTLARI NEDENİYLE BALIK TEZGÂHLARINDA FİYAT ARTIŞI YAŞANDI.