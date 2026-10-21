Yalova'da Tonami'nin 37 yıllık Japon barış çanı bulundu, iki şüpheli tutuklandı

Yalova'da Tonami'nin 37 yıllık Japon barış çanı bulundu

Yalova'nın kardeş şehri Japonya'nın Tonami Belediyesi tarafından 37 yıl önce hediye edilen Japon Barış Çanı çalınmasının ardından yürütülen soruşturmada çanın ele geçirildiği ve iki şüphelinin tutuklandığı açıklandı.

soruşturmada son durum:

Yalova Valiliği'nin duyurusuna göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin titiz çalışmaları sonucunda olayla bağlantılı 3 şüpheli tespit edildi. Yakalanan 2 şüpheli tutuklandı ve adli makamlarca cezaevine gönderildi. Diğer şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Olayla ilişkili olarak çanı satın alan üç hurdacı hakkında da "suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi" suçundan adli işlem uygulandığı kaydedildi.

çanın sergilenmesi ve valilik açıklaması:

Ele geçirilen çan, eski yerinde sergilenmek üzere Yalova Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi. Teslimatın ardından yetkililer çanın korunmasına yönelik önlemleri değerlendireceklerini bildirdi.

Yalova Valisi Ahmet Hamdi Usta, olayın kısa sürede aydınlatılmasında gösterilen gayret ve titiz çalışmalar nedeniyle İl Emniyet Müdürlüğü ve emniyet mensuplarına teşekkür etti ve kamu düzeninin korunması ile suçla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.

ÇALINAN JAPON BARIŞ ÇANI BULUNDU