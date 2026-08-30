Dolar 48,2300 +0,47%
Euro 55,9042 -0,56%
Bist 14.641,56 +0,45%
Altın Gram 7.024,20 -2,88%
EUR/USD 1,1587 -0,61%
Brent Petrol 88,10 -0,47%
--°

Yalova'da zaferin yıl dönümü coşkuyla anıldı

Yalova'da 30 Ağustos törenleri, Atatürk heykeline çelenk bırakılması, saygı duruşu, İstiklal Marşı ve halk oyunlarıyla coşkuyla gerçekleştirildi.

GİRİŞ: 30 Ağustos 2026 - 12:13

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Selin Yıldız

Yalova'da zaferin yıl dönümü coşkuyla anıldı

kutlama programı ayrıntıları:

Yalova'da, 30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk yönetimindeki Büyük Taarruz'la kazanılan zaferin 104. yıldönümü, yoğun katılımla anıldı. Etkinlikler 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törenle sürdü; program Atatürk heykeline çelenk bırakılmasıyla başladı.

törenin başlangıcı ve protokol katılımı:

Tören kapsamında önce çelenk sunumu yapıldı, ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Programa Vali Ahmet Hamdi Usta, Karamürselbey Eğitim Merkezi ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mehmet Tahir Göncüoğlu ile Yalova Belediye Başkanı Mehmet Gürel katıldı ve vatandaşların bayramını kutladı. Törene kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile çok sayıda vatandaş iştirak etti.

etkinlikler, gösteriler ve kapanış:

Resmî anma programının ardından halk oyunları gösterileriyle kutlamalar devam etti ve tören geçişiyle program sonlandırıldı. Etkinliklerin ardından valilikte tebrikler kabul edildi; gün, anma ve birliktelik mesajlarıyla tamamlandı.

YALOVA’DA, 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI ÇEŞİTLİ ETKİNLİKLERLE KUTLANIYOR.

YALOVA’DA, 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI ÇEŞİTLİ ETKİNLİKLERLE KUTLANIYOR.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Filo Denizcilik yolcu yakınları için kriz ve bilgilendirme hattı kurdu
images

Bişkek'te Atatürk Parkı'nda 30 ağustos zafer bayramı anıldı
images

Köşk kent meydanında 30 Ağustos coşkusu halkın katılımıyla kutlandı
images

Yalova'da halk TCG Tuzla'yla buluştu

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Filo Denizcilik yolcu yakınları için kriz ve bilgilendirme hattı kurdu

Tuzla'da 30 Ağustos coşkusu: U11 kupasını Mercan kazandı

Ağrı'da 4 bin 200 metrede Demirci'nin gurur günü

Kütahya'da gençlik ve spor yatırımları ön plana çıktı

TREND HABERLER

Trabzonspor evinde Başakşehir'i 2-1 mağlup etti

Salah ve Shomurodov’un golleriyle ilk yarı 1-1

Kayseri Kadın FK üç yabancı bir yerliyle kadroyu genişletti

Galatasaray antrenmanda ritmini yükseltti: Göztepe sınavı için son dokunuşlar

Altıeylül’ün parkları kimlik değiştiriyor: güvenlikten zemine somut yenilikler

Nevada'da yön değiştiren rüzgarların hızlandırdığı yangın 61 bin dönümü küle çevirdi

Trump, Venezuela iş birliğiyle küresel boyutta dev bir petrol anlaşması ilan etti

MHP'den çiftçilere destek çağrısı: NBŞ ve fiyat dengesizliği endişe yaratıyor