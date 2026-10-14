Yalova'dan 6 ile yayılan tefecilik ağı çökertildi: 21 şüpheli gözaltına alındı

Yalova merkezli tefecilik operasyonu

Operasyonun koordinasyonu ve kapsamı:

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, Yalova Emniyet Müdürlüğü 13 Ekim 2026 tarihinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon, Yalova merkezli olarak İstanbul, Ankara, Eskişehir, Şanlıurfa ve Konya olmak üzere toplam 6 ilde gerçekleştirildi.

Uygulamada, tefecilik yaptığı değerlendirilen kişilere yönelik işlemler yapıldı ve hukuki süreç başlatıldı. Olayla bağlantılı olarak toplam 21 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Operasyonun ayrıntıları:

Emniyet yetkilileri, şüphelilerin vatandaşlara zorla çek ve senet imzalattırdığı, ikamet ve iş yerlerine yönelik silahlı saldırılarda bulunduklarının değerlendirildiğini bildirdi. Faaliyetlerin tespiti için yürütülen teknik ve fiziki takipler sonrasında belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenlendi.

Baskınlar, belirtilen 6 ilde toplam 39 adrese gerçekleştirilirken, yapılan aramalarda çok sayıda delil toplandı.

Ele geçirilen deliller:

Operasyonda 2 tabanca, 100 adet 9 milimetre çapında fişek, çok sayıda dijital materyal ile çek, senet, tapu ve çeşitli kıymetli evrak ele geçirildi. Bulunan materyaller adli sürecin ilerleyen aşamalarında incelenecek.

Soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü, gözaltındaki şüpheliler ve ele geçen delillerle ilgili işlemlerin devam ettiği bildirildi.

ELE GEÇİRİLENLER