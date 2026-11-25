Program ve katılımcılar:

21 Kasım Dünya Balıkçılık Günü dolayısıyla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenen program Marmara Su Ürünleri Kontrol ve Denetim Merkezi'nde gerçekleştirildi. Etkinlikte katılımcılara su ürünleri sektörü ve deniz yaşamına ilişkin bilgiler aktarıldı.

Programa Yalova Valisi Ahmet Hamdi Usta, İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa İlmeç, Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü Avcılık ve Kontrol Daire Başkanı İlhan Üze, Çınarcık Kaymakamı Tahsin Aksu ile il protokolü, balıkçılar, sektör temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

Üretim ve ekonomik büyüklük:

Vali Ahmet Hamdi Usta, ilin su ürünleri potansiyeline dair açıklamasında 2025 yılı verilerine göre 3 bin 17 ton su ürünleri üretimi gerçekleştirildiğini ve bunun yaklaşık 587 milyon lira ekonomik değer oluşturduğunu belirtti. Bu değer, kıyı ekonomisine doğrudan katkı sağladığı gibi bölgesel istihdam ve tedarik zincirine de etki ediyor.

Sektör yapısı ve öncelikler:

Usta, Yalova'nın yaklaşık 123 kilometrelik kıyı şeridine sahip olduğunu, kentte 1.105 ticari balıkçı, 8 balıkçı barınağı ve 8 su ürünleri kooperatifi bulunduğunu vurguladı. Ayrıca midye yetiştiriciliğinin sektörün önemli faaliyet alanlarından biri olduğu kaydedildi.

Vali, sürdürülebilir balıkçılığın yaygınlaştırılması ve deniz kirliliğiyle mücadelenin önemine dikkat çekti. Bu vurgu, hem kaynakların korunması hem de uzun vadeli ekonomik fayda sağlanması açısından öncelikli kabul edildi.

Etkinlik içeriği ve eğitim:

Program kapsamında İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan sinevizyon gösterisi sunuldu; deniz canlılarına ilişkin fotoğraf ve canlı sergi ziyaretçilere açıklandı. Öğrenciler deniz yaşamı ve su ürünleri konusunda bilgilendirildi.

Etkinlik, katılımcılara ikram edilen balıkların sunulmasının ardından sona erdi. Yerel yetkililer, etkinliklerin hem bilgilendirici hem de toplumsal farkındalık yaratma yönüyle önem taşıdığını belirtti.

YALOVA VALİSİ AHMET HAMDİ USTA, KENTTE 2025 YILINDA 3 BİN 17 TON SU ÜRÜNLERİ ÜRETİMİ GERÇEKLEŞTİRİLDİĞİNİ VE YAKLAŞIK 587 MİLYON LİRALIK EKONOMİK DEĞER OLUŞTURULDUĞUNU AÇIKLADI.