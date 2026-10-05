Yalova'nın tersaneler öncülüğünde ihracatı ikiye katlandı, 9 ayda 899 milyon dolar

Yalova'da 9 aylık ihracat verileri

Yalova'da 2026 yılının ilk 9 ayında gerçekleştirilen ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre %96,96 artarak 899 milyon 123 bin dolar olarak kaydedildi. Geçen yılın aynı döneminde kentten 456 milyon 508 bin dolar ihracat yapılmıştı; bu veriler, ihracatın bir yılda neredeyse iki katına çıktığını gösteriyor.

aylara göre dağılım:

Yalova'dan ocak ayında 95 milyon 345 bin dolar, şubatta 109 milyon 436 bin dolar, martta 112 milyon 931 bin dolar ihracat yapıldı. Nisan ayı öne çıkarak 275 milyon 450 bin dolar ile en yüksek aylık tutarı verdi. Mayısta 132 milyon 494 bin dolar, haziranda 90 milyon 140 bin dolar, temmuzda 15 milyon 422 bin dolar, ağustosta 15 milyon 305 bin dolar ve eylülde 52 milyon 600 bin dolar olarak gerçekleştirildi.

sektör dağılımı ve öncüler:

Yılın ilk 9 ayında ihracatın lokomotifi, önceki yıllarda olduğu gibi gemi, yat ve hizmetleri sektörü oldu; bu sektör 777 milyon 705 bin dolar ile toplam ihracatın büyük kısmını oluşturdu. İkinci sırayı alan çelik sektörü 52 milyon 706 bin dolar, üçüncü sıradaki kimyevi maddeler ve mamulleri sektörü ise 21 milyon 754 bin dolar ihracata imza attı.

Diğer 1 milyon doların üzerindeki sektörler şunlar: madencilik ürünleri 13 milyon 744 bin dolar, hazırgiyim ve konfeksiyon 10 milyon 387 bin dolar, makine ve aksamları 4 milyon 838 bin dolar, süs bitkileri ve mamulleri 4 milyon 285 bin dolar, iklimlendirme sanayii 3 milyon 440 bin dolar, demir ve demir dışı metaller 3 milyon 215 bin dolar, elektrik ve elektronik 2 milyon 782 bin dolar, çimento, cam, seramik ve toprak ürünleri 1 milyon 645 bin dolar.

ülke bazında liderler:

Yalova ihracatında en fazla payı alan ülke Norveç oldu; Norveç'e yapılan ihracat 327 milyon 390 bin dolar olarak kaydedildi ve bu tutar Yalova'nın toplam ihracatının yüzde 36,4