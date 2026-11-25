Yalvaç'ta 33 adrese eş zamanlı operasyon

Yalvaç Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Isparta İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede ve bağlı köylerde uyuşturucu madde ticareti ile kullanımının önlenmesine yönelik geniş çaplı bir operasyon düzenledi. Operasyon bugünü saat 07.00 itibarıyla 33 farklı adreste eş zamanlı olarak gerçekleştirildi.

Operasyonun hazırlık süreci:

Çalışmalar, saha araştırmaları ve istihbari bilgiler çerçevesinde yürütüldü. Ayrıca CİMER başvuruları, şüpheli şahıslardan ele geçirilen dokümanlar ve önceki olaylarda alınan ifadeler doğrultusunda toplam 30 şüpheli tespit edildi. Bu tespitler üzerine planlanan eş zamanlı baskınlarla adreslerde aramalar yapıldı.

Aramalarda ele geçirilenler:

Adreslerde yapılan aramalarda, 108 gram kubar esrar, 15 gram şüpheli madde, 23 adet sentetik ecza hap, 6 uyuşturucu kullanma aparatı ve uyuşturucu emdirilmiş olabileceği değerlendirilen 11 peçete bulundu. Silah ve mühimmat olarak ise 5 ruhsatsız tabanca, 137 adet 9 milimetre tabanca fişeği, 11 ruhsatsız av tüfeği ve 1 muşta ele geçirildi.

Operasyon kapsamında tespit edilen 30 şüpheli hakkında başlatılan adli soruşturma işlemlerinin devam ettiği bildirildi. Yetkililer, benzer suçlarla mücadelenin sürdürüleceğini ve delillerin titizlikle değerlendirildiğini açıkladı.

ANTALYA’NIN YALVAÇ İLÇESİNDE UYUŞTURUCUYLA MÜCADELE KAPSAMINDA 33 ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON DÜZENLENDİ. OPERASYONDA UYUŞTURUCU MADDELERİN YANI SIRA 5 RUHSATSIZ TABANCA, 11 RUHSATSIZ AV TÜFEĞİ VE ÇOK SAYIDA MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ.