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Yalvaç'ta kavşak kazasında üç kişi yaralandı

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde D-350 Kozluçay kavşağında iki otomobil çarpıştı; üç kişi yaralandı ve farklı hastanelere sevk edilerek tedaviye alındı.

GİRİŞ: 14 Kasım 2026 - 10:41

GÜNCELLEME: 14 Kasım 2026 - 10:48

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Yalvaç'ta kavşak kazasında üç kişi yaralandı

Kaza ayrıntıları:

Kaza, saat 00.00 sıralarında D-350 Isparta-Konya kara yolu Kozluçay köyü Dereboğazı mevkisindeki kavşakta meydana geldi. Yalvaç istikametinden Şarkikaraağaç yönüne seyir halinde olan T.S. yönetimindeki 35 DFZ 580 plakalı Kia marka otomobil ile karşı yönden gelen K.K. idaresindeki 32 HT 001 plakalı BMW marka otomobil kavşakta çarpıştı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye ambulans, Yalvaç İlçe Jandarma Komutanlığı ve Gelendost Bölge Trafik ekipleri sevk edildi.

Yaralıların durumu ve müdahale:

Kazada otomobil sürücüsü T.S. ile araçta yolcu olarak bulunan R.S. ve diğer otomobilin sürücüsü K.K. olmak üzere toplam 3 kişi yaralandı. İlk müdahalesi yapılan K.K., Şarkikaraağaç Devlet Hastanesi'ndeki işlemlerinin ardından ambulansla Isparta Şehir Hastanesine sevk edildi. Diğer yaralılar T.S. ve R.S. ise Yalvaç Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Sahadaki çalışmalar ve yolun durumu:

Jandarma ve trafik ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemleri alarak ulaşımı kontrollü şekilde sağladı. Kaza sonrası karışan araçlar kurtarıcı yardımıyla yoldan kaldırıldı; Karayolları ekiplerinin temizlik çalışmasının ardından yol yeniden trafiğe açıldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

ISPARTA’NIN YALVAÇ İLÇESİNDE İKİ OTOMOBİLİN KAVŞAKTA ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK...

ISPARTA’NIN YALVAÇ İLÇESİNDE İKİ OTOMOBİLİN KAVŞAKTA ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 3 KİŞİ YARALANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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