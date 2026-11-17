Kaza yerinde ilk bilgiler:

Edinilen bilgiye göre kaza, saat 23.50 sıralarında Yalvaç ilçesi Kaşyukarı Mahallesi Gazipaşa Caddesi üzerinde bulunan İrfan Aksu Kavşağı'nda meydana geldi. S.E.C. idaresindeki 32 YV 458 plakalı motosiklet, ilçe merkezi istikametinde seyrederken kavşağa giriş yapan 32 AER 405 plakalı otomobilin sol arka kapısına çarptı.

Olayın seyri:

Kavşağa, Kahveci Bekir Sokak'tan giriş yapan otomobil ile çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ile arkasında yolcu olarak bulunan Ç.Ç. yola savrularak sürüklendi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahale ekipler tarafından yapıldı.

Yaralıların durumu ve soruşturma:

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ile yolcusu, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Yalvaç Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Motosiklet, kurtarıcı yardımıyla olay yerinden kaldırılırken polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. Yetkililer, çarpışmanın kesin nedeninin yapılacak soruşturma sonrası netleşeceğini bildirdi.

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