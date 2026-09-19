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Yalvaç'ta muhtarın müdahalesiyle ev yangını büyümeden söndürüldü

Yalvaç Kumdanlı köyünde çıkan ev yangını muhtar ve itfaiye müdahalesiyle söndürüldü; dumandan etkilenen 1 kişi hastaneye kaldırıldı.

GİRİŞ: 19 Eylül 2026 - 16:52

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Yalvaç'ta muhtarın müdahalesiyle ev yangını büyümeden söndürüldü

Yalvaç Kumdanlı köyünde ev yangını

Kumdanlı köyü Orta mevkiinde saat 13.45 sıralarında bir evden yükselen dumanları fark eden komşular, durumu köy muhtarı Recep Üstündağ ve yetkililere bildirdi. Olay yerine intikal eden ekipler kısa sürede müdahaleye başladı.

ilk müdahale ve müdahaleyi yürütenler:

Köy muhtarı, olası risklere karşı hazır bulunan itfaiye tankeriyle yangına ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Ardından görevlendirilen Yalvaç Belediyesi itfaiye ekipleri de bölgeye ulaştı. Toplam 3 itfaiye tankeri ile yürütülen çalışmalar sonucunda alevler bitişikteki eve sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

hasar, yaralanma ve soruşturma:

Yangında evin iki odası ile çatı sundurmasının bir kısmı yanarak kullanılamaz hale geldi. Dumandan etkilenen B.K. adlı kişi, ambulansla Yalvaç Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Konuyla ilgili olarak resmi makamlar tarafından soruşturma başlatıldı.

Olay, hızlı bildirim ve yerel müdahalenin erken aşamada etkili olduğunu gösterdi; ekiplerin koordineli çalışması olası daha geniş çaplı zararın önüne geçti.

ISPARTA’NIN YALVAÇ İLÇESİNDE BİR EVDE ÇIKAN YANGINDA 2 ODA İLE ÇATI SUNDURMASININ BİR BÖLÜMÜ...

ISPARTA’NIN YALVAÇ İLÇESİNDE BİR EVDE ÇIKAN YANGINDA 2 ODA İLE ÇATI SUNDURMASININ BİR BÖLÜMÜ KULLANILAMAZ HALE GELDİ. BİTİŞİKTEKİ AHŞAP KERPİÇ EVE SIÇRAMADAN SÖNDÜRÜLEN YANGINDA DUMANDAN ETKİLENEN 1 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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