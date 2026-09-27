Yamaç köyünde AFAD'ın müdahalesiyle çukurdan çıkarılan köpek doğaya döndü

olayın ayrıntıları:

Bingöl'ün Yamaç köyünde vatandaşların çukurdan gelen köpek seslerini duyması üzerine yetkililere haber verildi. Yapılan ihbarı değerlendiren ekipler kısa sürede olay yerine intikal etti ve köpeğin 10 metrelik bir çukurda mahsur kaldığını tespit etti.

kurtarma çalışması:

AFAD ekipleri, güvenlik önlemlerini alarak çukura halat yardımıyla indi ve operasyonu başlattı. Halatla yapılan müdahale sonucunda ekipler, köpeği dikkatle bağlayıp yukarı çıkardı. Operasyon, ekiplerin koordineli çalışması sayesinde kısa sürede tamamlandı.

köpeğin durumu:

Kurtarılan köpeğe ekipler tarafından su verildi ve kısa bir gözlem yapıldı. Mahsur kaldığı yerden çıkarılan köpek, gerekli kontrollerin ardından tekrar doğal yaşamına bırakıldı.

BİNGÖL’DE 10 METRELİK ÇUKURDA MAHSUR KALAN SOKAK KÖPEĞİ, AFAD EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE BULUNDUĞU YERDEN KURTARILDI