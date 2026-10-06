Yanan ev yeniden güvene kavuştu: Muğla'nın Güvenli Yuvam ilk uygulaması Marmaris'te

yenileme çalışmaları tamamlandı:

Muğla Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahibi vatandaşların yaşam koşullarını iyileştirmeyi hedefleyen Güvenli Yuvam Projesi'nin ilk uygulamasını Marmaris'te hayata geçirdi. Proje, eski eş tarafından gerçekleştirilen molotoflu saldırı nedeniyle ağır hasar gören bir ailenin evinde gerçekleştirilen kapsamlı onarım ve yenileme çalışmalarını içeriyor.

sosyal ve teknik inceleme sonuçları:

Olayın ardından Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri aileyi yerinde ziyaret ederek sosyal inceleme yaptı; ihtiyaçlar belirlendi. Ardından Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı teknik personeli eve giderek hasar tespitinde bulundu ve gerekli bakım-onarım planını uygulamaya koydu. Çalışmalar kapsamında yangından etkilenen dört ahşap kapı ve kapı bölümleri yenilendi, mutfak mobilyaları ile tezgâh değiştirildi ve dolap arası fayanslar yeniden yapıldı. Ayrıca evin sıva, boya ve badana işleri tamamlandı, zarar gören elektrik tesisatı onarılarak yaşam alanı güvenli hale getirildi.

aileye maddi ve fiziksel destek:

Büyükşehir Belediyesi, yangında kullanılamaz hale gelen eşyaların tedarikine katkı sağlamak amacıyla aileye bir defaya mahsus 50 bin TL nakdi yardımda bulundu. Yenileme ve onarım çalışmalarıyla ev, tekrar güvenli ve kullanılabilir bir yaşam alanına dönüştürüldü.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, projenin amaçlarına ilişkin şu ifadeleri kullandı: Bir ev yalnızca dört duvardan ibaret değil; insanların kendilerini güvende hissettikleri, yaşamlarını kurdukları yerdir. Yaşanan bu üzücü olayın ardından ailemizin yeniden güvenli bir yaşam alanına kavuşması için ekiplerimiz hızlıca harekete geçti. Güvenli Yuvam Projemizle ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın zor zamanlarında yanlarında olmayı, yaşamlarını yeniden kurmalarına destek olmayı amaçlıyoruz. Hiçbir vatandaşımızın kendisini yalnız hissetmediği, dayanışmanın güçlü olduğu bir Muğla için çalışmaya devam edeceğiz

İlk uygulaması Marmaris'te tamamlanan Güvenli Yuvam Projesi kapsamında sosyal ve teknik incelemeler sonucu uygun bulunan ihtiyaç sahibi vatandaşların evlerindeki bakım ve onarım ihtiyaçlarının karşılanması ve mevcut yaşam şartlarının daha güvenli, sağlıklı hale getirilmesi hedefleniyor.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, İHTİYAÇ SAHİBİ VATANDAŞLARIN YAŞAM KOŞULLARINI İYİLEŞTİRMEK AMACIYLA HAYATA GEÇİRDİĞİ GÜVENLİ YUVAM PROJESİ’NİN İLK UYGULAMASINI MARMARİS’TE TAMAMLADI.