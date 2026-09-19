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Yanan evin küllerinden yeni bir yaşam: Sevgi Eli ailenin eşyalarını yeniledi

Sevgi Eli ekipleri, Tavas Samanlık Mahallesi'nde elektrik kontağından çıkan yangında tüm eşyasını kaybeden anne ve beş çocuğa yeni ev eşyası sağladı.

GİRİŞ: 19 Eylül 2026 - 13:01

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Yanan evin küllerinden yeni bir yaşam: Sevgi Eli ailenin eşyalarını yeniledi

Belediye ekipleri yangın mağdurunu yalnız bırakmadı

Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal yardım aracı Sevgi Eli, Tavas ilçesi Samanlık Mahallesi'nde meydana gelen yangında evindeki tüm eşyaları kullanılamaz hale gelen anne ve beş çocuğun yanında oldu. Olayın ardından başlayan koordineli çalışma, ailenin günlük yaşamını yeniden kurmayı hedefledi.

Yangının seyri ve neden:

Yangının, yapılan tespitlere göre elektrik kontağından çıktığı belirlendi. Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı yangını söndürerek ailenin acil yardım ihtiyacını Sevgi Eli'ne bildirdi. Olay, ailenin barınma ve temel ihtiyaçlar açısından ciddi kayba uğramasına neden oldu.

Sevgi Eli müdahalesi ve sağlanan destek:

Sevgi Eli ekipleri kısa sürede harekete geçerek ailenin yeni evini donattı. Teslim edilen eşyalar arasında oturma grubu, yemek masası, yatak, beşik ve dolaplar yer aldı. Ekipler, önceliğin çocukların konforu ve ailenin günlük düzeninin sağlanması olduğunu belirterek eşyaların özenle yerleştirilmesini sağladı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, Başkan Bülent Nuri Çavuşoğlu'nun "Hiçbir vatandaşımızın kendini yalnız hissetmediği bir Denizli" anlayışı doğrultusunda, yangın, sel ve benzeri afetlerde mağduriyet yaşayan vatandaşlara destek vermeye devam ediyor. Belediyenin açıklamasında dayanışmanın ve hızlı müdahalenin önemi vurgulandı.

Sevgi Eli aracılığıyla sağlanan bu tür yardımlar, ihtiyaç sahibi ailelerin yaralarının birlikte sarılması ve toplum dayanışmasının güçlendirilmesi hedefiyle sürdürülecek.

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SEVGİ ELİ, YANGINDA EŞYALARI KÜLE DÖNEN ANNE VE 5 ÇOCUĞUN YARDIMINA...

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SEVGİ ELİ, YANGINDA EŞYALARI KÜLE DÖNEN ANNE VE 5 ÇOCUĞUN YARDIMINA KOŞTU. OTURMA GRUBUNDAN ÇOCUK ODASINA KADAR YENİLENEN EŞYALAR AİLENİN YENİ YUVASINA YERLEŞTİRİLDİ. DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, ZOR GÜNLER YAŞAYAN VATANDAŞLARIN YANINDA OLMAYA VE DAYANIŞMAYI BÜYÜTMEYE DEVAM EDİYOR.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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