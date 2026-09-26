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Yanbolu'da levhaya çarpan 17 yaşındaki motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı

Arsin Yanbolu'da motosikletin yol kenarındaki levhaya çarpması sonucu 17 yaşındaki M.T. yaralandı; kaza güvenlik kamerasına yansıdı ve vatandaşlar müdahale etti.

GİRİŞ: 26 Eylül 2026 - 09:08

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Yanbolu'da levhaya çarpan 17 yaşındaki motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı

Kaza yerinden ilk bilgiler

Trabzon’un Arsin ilçesi Yanbolu mevkiinde akşam saatlerinde meydana gelen kazada, 17 yaşındaki M.T. idaresindeki motosiklet yol kenarındaki trafik levhasına çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü metrelerce savrularak yaralandı.

Kaza anı ve çevredekilerin müdahalesi:

Olay anı, yakında bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde motosikletin kontrolden çıkıp levhaya çarpmasının ardından çevredeki vatandaşların hızla yaralının yanına gelerek yardım etmeye çalıştığı görülüyor. Vatandaşların ihbarı üzerine kısa sürede 112 sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahale ve sağlık durumu:

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından sürücü hastaneye kaldırıldı. Yetkililerden edinilen bilgiye göre Mete'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili Cumhuriyet Savcılığı ve trafik ekiplerinin incelemeleri sürüyor.

Kazanın kesin nedeninin tespitine yönelik teknik ve görgü tanığı çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

TRABZON&#039;UN ARSİN İLÇESİNDE MOTOSİKLETİN YOL KENARINDAKİ TRAFİK LEVHASINA ÇARPMASI SONUCU MEYDANA...

TRABZON'UN ARSİN İLÇESİNDE MOTOSİKLETİN YOL KENARINDAKİ TRAFİK LEVHASINA ÇARPMASI SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA 17 YAŞINDAKİ SÜRÜCÜ M.T. YARALANDI. KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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