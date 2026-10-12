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Yangın dalgaları Bangka-Belitung köylerini vurdu: 305 ev kullanılamaz hale geldi

Endonezya'nın Bangka-Belitung adalarında çıkan orman yangını yerleşimlere sıçradı: 305 ev kül oldu, yaklaşık 500 kişi okullara ve camilere tahliye edildi.

GİRİŞ: 12 Ekim 2026 - 13:26

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Yangın dalgaları Bangka-Belitung köylerini vurdu: 305 ev kullanılamaz hale geldi

Yangının hızı ve yerleşimlerdeki yıkım:

Endonezya’nın Bangka-Belitung adalarında cumartesi günü başlayan orman yangınları, kuvvetli rüzgârların etkisiyle hızla yerleşim alanlarına sıçradı. Yerel yetkililerin verdiği bilgiye göre alevler sonucunda 305 ev tamamen yandı ve çevredeki mahallelerde yaşayanlar ciddi materyal kaybı yaşadı. Olayda can kaybı bildirilmedi.

Müdahale ve tahliye:

Afet yönetim ajansı, yangının kontrol altına alınmasının güç olduğunu belirterek yaklaşık 500 kişinin en yakın okul binası ve camiye tahliye edildiğini açıkladı. Tahliye edilenler için geçici barınma alanları oluşturuldu ve yerel ekipler ihtiyaçların karşılanması için çalışma yürütüyor.

Söndürme çalışmalarını zorlaştıran unsurlar:

Yetkililer, yangının söndürülmesini zorlaştıran etkenler arasında kuvvetli rüzgâr, turbalık arazi yapısı, sınırlı su kaynakları ve etkilenen yerleşimlerde yaygın olarak kullanılan ahşap yapıların yer aldığını vurguladı. Bu koşullar, alevlerin hızla yayılmasına ve kontrol çabalarının aksamasına neden oldu.

Yaygın etkiler ve etkilenen alan:

Resmi açıklamaya göre yangın 20 dönümden fazla bir alana yayıldı ve bölgedeki yaşamı olumsuz etkiledi; yetkililer en az 800 kişinin doğrudan etkilendiğini bildirdi. Yerel yönetimler ve yardım kuruluşları, etkilenen hanelere acil yardım ulaşması için koordinasyonu sürdürüyor.

Ulusal bağlamda yangın bilançosu:

Bu yıl ocak-temmuz döneminde Endonezya genelinde yaklaşık 202 bin hektarlık (499 bin 153 dönüm) alan yangınlardan zarar gördü. Sivil toplum kuruluşları ise takip eden aylarda buna ek olarak 600 bin hektar veya daha fazla alanın yanmış olabileceği yönünde tahminler yapıyor. Yetkililer, yerel olayın ulusal yangın trendleriyle bağlantısını ve benzer risklerin azaltılması için alınacak önlemleri değerlendiriyor.

Endonezya&#039;nın Bangka-Belitung Adaları&#039;nda orman yangınlarının yerleşim bölgelerine sıçraması...

Endonezya'nın Bangka-Belitung Adaları'nda orman yangınlarının yerleşim bölgelerine sıçraması sonucu 305 ev tamamen yandı, yaklaşık 500 kişi tahliye edildi.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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