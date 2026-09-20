Yangın Muratlı sanayi sitesinde geri dönüşüm tesisini sardı

Yangına müdahale:

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesi sanayi sitesinin arka kısmında bulunan geri dönüşüm tesisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Olay yerinde ekiplerin çalışması:

İhbar üzerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi ve itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor. Ekipler alevlere yönelimli söndürme çalışması yürütüyor ve yangına müdahale devam ediyor.

Dumanın etkisi ve görünürlük:

Tesisten yükselen yoğun duman, ilçenin birçok noktasından görüldü ve çevrede hissedildi. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi; yetkililer çalışmaların sürdüğünü bildiriyor ve gelişmelerle ilgili açıklama bekleniyor.

YANGIN TEDİRGİN ETTİ.