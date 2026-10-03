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Yangın sonrası Pamukkale'de iş yeri sahiplerini ziyaret eden Çavuşoğlu

Pamukkale'de akaryakıt tankerinde çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alındı; Başkan Çavuşoğlu işletme sahipleri, çalışanları ziyaret etti.

GİRİŞ: 03 Ekim 2026 - 19:47

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Yangın sonrası Pamukkale'de iş yeri sahiplerini ziyaret eden Çavuşoğlu

Denetim ve geçmiş olsun ziyareti

Denizli'nin Pamukkale ilçesi Bağbaşı Mahallesi, Denizli-Acıpayam Bulvarı üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda akaryakıt yüklü tankerde patlamalar sonucu yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler kontrol altına alındı ve söndürme çalışmaları gerçekleştirildi.

olay ve müdahale:

Yangın, tankerde meydana gelen patlamalarla başladı; müdahaleyi yapan ekipler yangının çevreye yayılmasını önleyerek çalışmaları etkili ve hızlı şekilde yürüttü. Olayda can kaybı yaşanmamış olması en önemli teselli olarak kaydedildi.

başkanın ziyareti ve mesajı:

Yangının ardından olay yerine gelen Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, işletme sahipleri ve çalışanlarla bir araya gelerek geçmiş olsun dileklerini iletti. Çavuşoğlu, "Pamukkale ilçemizde bulunan bir akaryakıt istasyonunda, akaryakıt tankerinde çıkan yangına itfaiye ekiplerimizce hızlı ve etkin bir şekilde müdahale edildi. Yangının ardından iş yerini ziyaret ederek işletme sahipleri ve çalışanlarla bir araya geldik, geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Can kaybı yaşanmamış olması en büyük tesellimiz. Yangına müdahale eden itfaiye ekiplerimize teşekkür ediyor, iş yeri sahiplerimize ve çalışanlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.

Başkan Çavuşoğlu, olay yerinde itfaiye ekiplerine teşekkür ederek işletme sahipleri ve çalışanlara geçmiş olsun dileklerini yineledi.

DENİZLİ’NİN PAMUKKALE İLÇESİNDE AKARYAKIT İSTASYONUNDA YAKIT İKMALİ YAPAN TANKER ÇIKAN YANGIN...

DENİZLİ’NİN PAMUKKALE İLÇESİNDE AKARYAKIT İSTASYONUNDA YAKIT İKMALİ YAPAN TANKER ÇIKAN YANGIN EKİPLERİN MÜDAHALELERİ SONUCUNDA KONTROL ALTINA ALINDI. OLAY YERİNE GELEN DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI BÜLENT NURİ ÇAVUŞOĞLU, İŞLETME SAHİPLERİ VE ÇALIŞANLARLA BİR ARAYA GELEREK GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİNİ İLETTİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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