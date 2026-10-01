Yangında alevlerin arasından Türk bayrağını kurtaran vatandaşın soğukkanlı müdahalesi

olayın özeti:

Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Dağlıca Köyü İlkokulunda sabah saat 06.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede bina bölümünü sardı ve durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek çalışmalara başladı.

müdahale ve kurtarma:

Yangın sırasında bir vatandaş, yoğun duman ve alevlerin arasına girerek okulun directesindeki Türk bayrağını son anda indirip kurtardı. Bu anlar cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı ve vatandaşın duyarlı davranışı çevredekiler tarafından takdir topladı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale edip soğutma çalışmalarına devam ederek yaklaşık 4 saat süren yoğun bir çalışma sonunda alevleri kontrol altına aldı ve yangın söndürüldü.

soruşturma ve değerlendirme:

Bölgede hâlen soğutma ve kontrol çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedenine ilişkin ilk değerlendirmelerde elektrik kontağından kaynaklanmış olabileceği üzerinde duruluyor. Olayla ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı ve gerekli tespitler yapılarak olayın kesin nedeni belirlenecek.

OKUL BİNASI