Yangında eşyaları kül olan çifte yeni ev düzeni ve akülü sandalye

Yangında evi tamamen yanan çiftin ev eşyaları yenilendi

Adana'nın Kozan ilçesinden başlayıp İmamoğlu ve Aladağ'a yayılan orman yangınında evi kül olan çiftin yüzü, sivil toplum ve hayırseverlerin desteğiyle güldü. 8 Eylül'de Enizçakırı Mahallesi'nde başlayan, 11 Eylül'de kontrol altına alınan yangında Aladağ ilçesi Dailer Mahallesi'nde yaşayan 72 yaşındaki Mehmet Gül ile eşi Fatiş Gül'ün 46 yıllık evi kullanılamaz hale gelmişti.

yardım süreci:

AFAD tarafından aileye konteyner tahsis edilirken, yangında yanan ve kullanılamaz duruma gelen eşyalar Ogün Abi Derneği'nin devreye girmesiyle yenilendi. Dernek Başkanı Ogün Sever Okur ile bağışçı ve hayırseverlerin katkısı sayesinde ailenin yatak, oturma grubu, beyaz eşya ve mutfak gereçleri başta olmak üzere tüm ihtiyaçları karşılandı. Dernek yetkilileri, teslimatta "mutfaktaki bardağa kadar her şeyi düşündük" diye belirtti.

çiftin tepkisi:

Yıllarca biriktirdikleri hatıralarını yangında kaybeden çiftin duygusal anları gündeme gelmişti. Fatiş Gül, yeni düzen kurmaya çalıştığını söyleyip, "O gün üzüntüyle ağladım. Şimdi yüzüm güldü. Allah’ım bir daha kimseye bu yangın acısını göstermesin" dedi. Eşinin hayatını kolaylaştıracak yeni akülü tekerlekli sandalyenin özellikle şeker hastalığı nedeniyle ayaklarında güç kaybı olan Mehmet için büyük önem taşıdığını vurguladı.

Mehmet Gül de teslim edilen akülü sandalyeye kavuşmanın mutluluğunu yaşadığını ifade ederek destek veren Ogün Abi Derneği ve hayırseverlere teşekkür etti. Ogün Sever Okur, sosyal medyada ailenin yaşadığı acıyı gördüklerini, bölgeye gelerek birkaç eve daha destek verdiklerini ve valilik ile kurum iş birliğiyle aileyi yalnız bırakmadıklarını söyledi.

Yangında evini ve anılarını kaybeden aile için sağlanan eşya desteği ve mobilite yardımı, kesintisiz bir yaşam düzeni kurulmasına katkı sağladı; dernek yetkilileri, benzer ihtiyaçların hızla tespit edilip karşılanması için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

OGÜN ABİ DERNEĞİ GÖNÜLLÜLER VE HAYIRSEVERLERİN DESTEĞİ İLE YANGINDA EVİ VE EŞYALARI KÜL OLAN, DİYABET NEDENİYLE YÜRÜME GÜÇLÜĞÜ YAŞAYAN MEHMET GÜL’ÜN AKÜLÜ TEKERLEKLİ SANDALYESİ YENİLENİRKEN, AİLENİN EV EŞYALARI DA BAŞTAN AŞAĞI TAMAMLANDI.