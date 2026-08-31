Yangından kaçarken toprağa gömülen kaplumbağa Manavgat'ta kurtarıldı

Manavgat'ta yangınla mücadele ve kurtarma çalışmaları

Antalya'nın Manavgat ilçesi Beşkonak Köprülü Kanyonu yakınlarında öğlen saatlerinde başlayan orman yangını, sarp ve dağlık arazide etkili oldu. Yangının enerjisi havadan ve karadan sürdürülen müdahale ile düşürüldü, söndürme çalışmaları ise sürüyor.

Müdahale ekipleri:

Yangına Orman Bölge Müdürlüğü tarafından yönlendirilen 3 uçak ve 15 helikopter ile birlikte sahada görev alan 54 arazöz, 4 iş makinesi ve yaklaşık 350 personel karadan ve havadan müdahale ediyor. Ayrıca AFAD, Jandarma ve çeşitli STK ekipleri de söndürme ve güvenlik çalışmalarına katkı sağlıyor.

Kaplumbağanın kurtarılması:

Söndürme çalışmaları sırasında, alevlerden korunmak için toprağa gömülmüş halde bir kaplumbağa bulundu. Kırmızı Kasklılar Arama Kurtarma ekipleri kaplumbağanın kabuğuna su dökerek soğutma uyguladı ve hayvanın durumunun stabil hale gelmesi sağlandı.

Daha önceki bir arazi yangınında da yanmak üzere olan başka bir kaplumbağa itfaiye ekiplerince bulunmuş, suyla yıkanıp soğutulduktan sonra güvenli alana bırakılmıştı. Ekipler, bölgedeki yangının tamamen kontrol altına alınması ve canlıların korunması için çalışmalarını aynı kararlılıkla sürdürüyor.

Alevlerden kendini korumak için kendini toprağa gömmeye çalışan kaplumbağayı ekipler kurtardı