Yangından küle dönen kargılar üç haftada yeniden filizlendi

yangından sonra ortaya çıkan yeşil sürgünler

29 Ağustos 2026'da Antalya'nın Manavgat ilçesi Sorgun Mahallesi sınırlarındaki Titreyengöl mevkii'nde çıkan yangında, yol kenarındaki kargı bitkilerinin toprak üstündeki kısımları alevlerde tamamen yanmıştı. Yangına itfaiye, orman ekipleri ve çevredeki otellerin çalışanları müdahale etti; çalışmalar sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

köklerden yeniden filizlenme:

Yangının hemen ardından siyaha bürünen alanda yaklaşık 3 hafta içinde beklenmedik bir canlanma gözlendi. Yanan kargıların köklerinden yeni sürgünler filizlenmeye başladı ve kısa sürede yeşeren bu sürgünler, kararmış zeminin üzerinde belirgin birer kontrast oluşturdu.

Boğaz Mendirek yolu kenarında çekilen görüntülerde, yanmış gövdeler ile taze yeşil sürgünlerin aynı karede yer aldığı, bölgenin yangın sonrası görünümünün bu yeni filizlerle değişmeye başladığı görüldü. Arsız ve istilacı bir tür olarak bilinen kargı bitkisinin kısa sürede yeniden büyümesi özellikle dikkat çekti.

bölge görünümü ve gözlemler:

Yangından geriye kalan siyah zemin ile yükselen yeşil filizler, bölgedeki tahribata rağmen doğanın toparlanma çabasını somutlaştırdı. Gözlemlerde, yangının söndürülmesinin ardından doğal rejenerasyonun başladığı ve ilk etapta köklerden gelen sürgünlerin belirgin olduğu izlendi.

Yanmış kargılar ile aralarından çıkan yeni filizlerin bir arada bulunduğu görüntüler, yangın sonrası Manavgat kıyı şeridinin görünümünü değiştirdi ve kısa sürede yeniden yeşermenin mümkün olduğunu gösterdi.

MANAVGAT'TA 29 AĞUSTOS’TA ÇIKAN YANGINDA TAMAMEN YANAN YOL KENARINDAKİ KARGILAR, ARADAN GEÇEN 3 HAFTANIN ARDINDAN YENİDEN FİLİZLENEREK BÜYÜMEYE BAŞLADI.