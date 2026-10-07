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Yangından kurtulan 'Kopi' yeni yuvada umut buldu

Antalya Aksu'da 7 Eylül yangınından etkilenen 'Kopi', Yeşilkaraman Bakımevi'nden Safiye Baygeldi'ye sağlık pasaportuyla sahiplendirilerek yeni yuvasına kavuştu.

GİRİŞ: 07 Ekim 2026 - 22:20

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EDİTÖR: Aslı Han

Yangından kurtulan 'Kopi' yeni yuvada umut buldu

Yangından etkilenen köpek 'Kopi' sahiplendirildi

Antalya'nın Aksu ilçesinde 7 Eylül'de çıkan orman yangınından etkilenen sokak hayvanlarına yönelik sahiplendirme çalışmaları kapsamında, bakım altında tutulan bir dişi köpek daha sıcak bir yuvaya gönderildi. Yeşilkaraman Sokak Hayvanları Bakımevi ve Doğal Yaşam Alanı'nda koruma altına alınan hayvanlardan biri olan köpek, 'Kopi' adıyla yeni sahibine teslim edildi.

Sahiplendirme süreci ve teslimat:

Belediye Başkanı İsa Yıldırım'ın eşi Emine Yıldırım, Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleriyle birlikte Yeşilkaraman Mahallesi'nde ikamet eden Safiye Baygeldi'ye köpeği sağlık pasaportuyla teslim etti. Bakımevindeki veteriner kontrolleri tamamlanan hayvanın sahiplendirilmesi, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü ve Hayvanları Koruma Haftası etkinlikleri çerçevesinde gerçekleştirildi.

Belediye yetkililerinden çağrı ve memnuniyet:

Sahiplenilen köpeğe 'Kopi' ismini veren Safiye Baygeldi, belediyenin hayvanlara gösterdiği ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Emine Yıldırım ise can dostların sıcak yuvalara kavuşmasının önemine dikkati çekerek, sokak hayvanlarına sahip çıkılması çağrısında bulundu. İlçedeki sahiplendirme faaliyetlerinin yangından etkilenen hayvanların bakım ve rehabilitasyonunu amaçladığı belirtildi.

Yeşilkaraman Bakımevi'nden gerçekleştirilen teslimat, bölgedeki diğer sahiplendirme çalışmalarıyla eş zamanlı devam ediyor ve yetkililer toplumun desteğini sürdürmesi yönünde çağrıda bulunuyor.

ANTALYA&#039;NIN AKSU İLÇESİNDE 7 EYLÜL’DE MEYDANA GELEN ORMAN YANGININDAN ETKİLENEN SOKAK...

ANTALYA'NIN AKSU İLÇESİNDE 7 EYLÜL’DE MEYDANA GELEN ORMAN YANGININDAN ETKİLENEN SOKAK HAYVANLARININ 4 EKİM HAYVANLARI KORUMA GÜNÜ VE HAYVANLARI KORUMA HAFTASINDA YENİ YUVALARINA KAVUŞMAYA DEVAM EDİYOR

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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