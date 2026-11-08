Yangınlarda can kurtaran itfaiyeci oğluna kendi böbreğini bağışladı

Mudanya itfaiyecisinden evladına fedakârlık:

Adnan Aydın (61), 1987'den bu yana Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesindeki Mudanya İtfaiye Grup Amirliğinde görev yapıyor. Meslek hayatı boyunca yangınlarda, kazalarda ve sokakta mahsur kalan hayvanların kurtarılmasında ön saflarda yer alan Aydın, bu kez mesleğinin dışında, kendi ailesi için büyük bir adım attı.

Yıllardır ağır bir hastalıkla mücadele eden ve tedavi sürecinde toplam 42 ameliyat geçiren oğlu Abdurrahman Aydın için organ nakli kaçınılmaz hâle gelince, baba tereddüt etmeden nakil için gönüllü oldu. Nakil, Acıbadem Hastanesinde başarıyla gerçekleştirildi ve operasyonun ardından Abdurrahman tedavi sürecine girerek yaşamına yeniden tutundu.

nakil süreci ve duygular:

Oğlunun ameliyat sürecini ve sonrasını anlatırken duygularını paylaşan Adnan Aydın, iyileşme sürecinin olumlu gittiğini belirterek oğlunun sağlığına kavuştuğu için şükretti. Abdurrahman ise babasının kararını şöyle anlattı: "Babamı hep güçlü gördüm. İş yerinde olsun, normal hayatında olsun hep güçlüydü. Böbreğini vereceğini duyduğumda hiç şaşırmadım. Çünkü babam yardımsever, merhametli bir insan."

Abdurrahman, naklin kendisine kazandırdığı etkiyi "Babam bana ikinci bir hayat verdi. Kendi canından bana can verdi" sözleriyle özetledi ve babasına teşekkürlerini sundu.

mesleğe bakışı ve kurtarma hikâyeleri:

Adnan Aydın için itfaiyecilik yalnızca meslek değil, aynı zamanda bir sorumluluk ve vicdan işi. Aydın, enkazdan insan çıkarmaktan ağaçta mahsur kalmış kedileri, yaralı kuşları kurtarmaya kadar pek çok operasyonun içinde yer aldı. Hayvan kurtarma çağrılarına gittiklerinde bazen kargaların veya martıların kendilerine saldırdığını, buna rağmen görevlerini aksatmadıklarını aktarıyor.

Aydın, inanç kaynaklı bir duyarlılıktan da söz ediyor: "Her canlının yaşama hakkı vardır. Ayrım yapmaksızın bütün canlıların yaşam hakkına saygı göstermek zorundayız. Onlar yaşıyorsa biz de yaşıyoruz." Peygamber Efendimizin çocuklara, hayvanlara ve bütün canlılara gösterdiği şefkati örnek aldığını belirtiyor ve gençlere iyi insanları örnek almalarını tavsiye ediyor.

Çalışma arkadaşları, Aydın'ın hem insanlara hem de hayvanlara gösterdiği hassasiyetin müdahalelere yansıdığını dile getiriyor. Oğluna böbreğini bağışladıktan sonra meslektaşları zaman zaman daha geri planda kalmasını istemiş; Aydın ise "Ben arka planda durmam, duramam. Ben buradan ekmek yiyorum. Çoluğuma çocuğuma ekmek götürüyorum." diyerek görevine devam etme kararlılığını ortaya koyuyor.

Vatandaşlar da Aydın'ı yakından tanıyor; sokakta karşılaştıklarında selam verip aileye dualar ediyor. Adnan Aydın'ın hikâyesi, yıllardır başkalarının hayatı için risk almış bir itfaiyecinin, evladı için yaptığı en büyük fedakârlığın ve toplum nezdindeki karşılığının somut bir örneği olarak öne çıkıyor.

ADNAN AYDIN VE OĞLU