yapağıyı ekonomiye dönüştürecek tesis çağrısı

yapağı atılmasın, ekonomiye kazandırılsın

Bursa İli Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yıldırım Oran, Türkiye'de sanayi tesislerinin kapanması nedeniyle stratejik bir hammadde olan yapağıdan yeterince faydalanılamadığını belirtti. Ülkede 50 milyon koyun ve toplamda 60 milyonu aşkın küçükbaş varlığına rağmen üreticilerin yapağılarını satmakta zorlandığını, arazilere atılan milyonlarca lira değerindeki yapağının ekonomik değere dönüşmediğini vurguladı.

mevcut durum ve kayıplar:

Oran, Merinos ve Sümerbank gibi tesislerin kapanmasının ardından yapağıyı alacak sanayi kuruluşlarının azaldığını söyledi. Bir kısmı toplanan yapağıların yıkanıp Çin'e hammadde olarak gönderildiğini, bunun sonucunda ülkenin işlenmiş mamulü dışarıdan almak zorunda kaldığını aktardı. Oran ayrıca yünün; iç çamaşırından askeri tekstile, battaniyeden AFAD için izolasyonlu konteyner üretimine kadar geniş kullanım alanı bulunduğunu, insan sağlığına en uygun doğal liflerden biri olduğunu hatırlattı.

tesis önerisi ve beklentiler:

Bu kayıpları önlemek amacıyla Oran, Bursa'da yapağıyı toplama, yıkama ve tekstile uygun hale getirme kapasitesine sahip bir tesis yatırımının şart olduğunu söyledi. Projenin maliyetinin yaklaşık 100 milyon lira olduğunu belirten Oran, bu yatırım hayata geçtiğinde sadece Bursa değil çevre illerin de yapağısının değerlendirileceğini ve ülke ekonomisine muazzam bir katkı sağlayacağını ifade etti. Ayrıca birlik olarak “bu bütçeyi tek başımıza karşılayacak imkanımız bulunmuyor” uyarısında bulunarak, ortak yatırım veya kamu-özel iş birliği çağrısı yaptı.

TÜRKİYE'DE 50 MİLYONU KOYUN OLMAK ÜZERE 60 MİLYONU AŞKIN KÜÇÜKBAŞ VARLIĞI BULUNUYOR