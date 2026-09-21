Dolar 48,7941 +0,07%
Euro 56,0020 0,00%
Bist 13.337,69 +0,40%
Altın Gram 6.877,94 -0,92%
EUR/USD 1,1473 -0,15%
Brent Petrol 95,57 -3,75%
--°

yapağıyı ekonomiye dönüştürecek tesis çağrısı

Yıldırım Oran, yapağıyı ekonomiye kazandırmak için yaklaşık 100 milyon lira maliyetli tesis çağrısı yaptı; toplanan yapağın bölümü değerlendirilemiyor.

GİRİŞ: 21 Eylül 2026 - 11:27

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Deniz Yılmaz

yapağıyı ekonomiye dönüştürecek tesis çağrısı

yapağı atılmasın, ekonomiye kazandırılsın

Bursa İli Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yıldırım Oran, Türkiye'de sanayi tesislerinin kapanması nedeniyle stratejik bir hammadde olan yapağıdan yeterince faydalanılamadığını belirtti. Ülkede 50 milyon koyun ve toplamda 60 milyonu aşkın küçükbaş varlığına rağmen üreticilerin yapağılarını satmakta zorlandığını, arazilere atılan milyonlarca lira değerindeki yapağının ekonomik değere dönüşmediğini vurguladı.

mevcut durum ve kayıplar:

Oran, Merinos ve Sümerbank gibi tesislerin kapanmasının ardından yapağıyı alacak sanayi kuruluşlarının azaldığını söyledi. Bir kısmı toplanan yapağıların yıkanıp Çin'e hammadde olarak gönderildiğini, bunun sonucunda ülkenin işlenmiş mamulü dışarıdan almak zorunda kaldığını aktardı. Oran ayrıca yünün; iç çamaşırından askeri tekstile, battaniyeden AFAD için izolasyonlu konteyner üretimine kadar geniş kullanım alanı bulunduğunu, insan sağlığına en uygun doğal liflerden biri olduğunu hatırlattı.

tesis önerisi ve beklentiler:

Bu kayıpları önlemek amacıyla Oran, Bursa'da yapağıyı toplama, yıkama ve tekstile uygun hale getirme kapasitesine sahip bir tesis yatırımının şart olduğunu söyledi. Projenin maliyetinin yaklaşık 100 milyon lira olduğunu belirten Oran, bu yatırım hayata geçtiğinde sadece Bursa değil çevre illerin de yapağısının değerlendirileceğini ve ülke ekonomisine muazzam bir katkı sağlayacağını ifade etti. Ayrıca birlik olarak “bu bütçeyi tek başımıza karşılayacak imkanımız bulunmuyor” uyarısında bulunarak, ortak yatırım veya kamu-özel iş birliği çağrısı yaptı.

TÜRKİYE&#039;DE 50 MİLYONU KOYUN OLMAK ÜZERE 60 MİLYONU AŞKIN KÜÇÜKBAŞ VARLIĞI BULUNUYOR

TÜRKİYE'DE 50 MİLYONU KOYUN OLMAK ÜZERE 60 MİLYONU AŞKIN KÜÇÜKBAŞ VARLIĞI BULUNUYOR

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Malatya'da dijitalden çıraklığa altı adımlık kalkınma planı
images

Samsun'dan çağrı: Karadeniz ticareti savaşın dışında tutulmalı
images

Kalecik'ten rekolte müjdesi: üzüm üretiminde 3 milyon 850 bin ton hedefi
images

Akhisar'da tarım ve zeytincilik fuarı ilkiyle sektörü buluşturdu

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Adalet arayışındaki ailelerle bakanlıkta yol haritası görüşmesi

Güngören'de anbean kaydedilen kazada otomobil takla attı, sürücü yara almadan çıktı

Malatya'da dijitalden çıraklığa altı adımlık kalkınma planı

Üst kat su sızıntısı sonrası parkta kavga: üç yaralı, bir gözaltı

TREND HABERLER

Sukaypark hafta sonunu kahve ve konserlerle şenliğe çevirdi

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Yeni jandarma havacılık birimi Samsun’da faaliyete hazırlanıyor

Gece yarısı fenerle araçların üzerinde yürüyen kişi Sincan'da görüntülendi

Ardahan'ın ekonomik dönüşümü: sınır ticareti, yeni osb ve tarım lisesi planı

Memleketinde karşılanan diva: Bülent Ersoy Bursa gecesinde övgü topladı