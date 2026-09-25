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Yapay zeka ajanlarına karşı güvenlik uyarısı

Bilişim uzmanı Hakan Topuzoğlu, alışveriş yapan yapay zeka ajanlarının ele geçirilebileceğini ve kullanıcıların varsayılan ayarları değiştirmesi gerektiğini söylüyor.

GİRİŞ: 25 Eylül 2026 - 11:07

GÜNCELLEME: 25 Eylül 2026 - 11:10

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EDİTÖR: İrem Özkan

Yapay zeka ajanlarına karşı güvenlik uyarısı

Yapay zeka aracılı alışverişte yeni riskler

Bilişim Uzmanı Hakan Topuzoğlu bazı alışveriş platformlarında kullanılan yapay zeka ajanlarının güvenlik açığı oluşturabileceği uyarısında bulundu. Topuzoğlu, makinelerin kullanıcı adına ürün seçip sipariş verebildiği ve ödemeyi gerçekleştirebildiği yeni bir ticaret modelinin hayatımıza girdiğini belirtiyor. Buna ilişkin açıklamalarında bu sistemlerin avantajlarını kabul ederken, aynı zamanda barındırdığı zafiyetlere dikkat çekti.

Nasıl çalışıyor ve hangi tehlikeler var:

Topuzoğlu, yapay zeka aracılığıyla alışverişin, kullanıcıların ürün tanımını yapmasıyla başlayıp, ajanların uygun satıcıyı bulup siparişi vermesi ve ödemenin gerçekleştirilmesi şeklinde işlediğini aktarıyor. Bu modelin teknik jargonunda M2M (machine-to-machine) işlemler olarak adlandırıldığını belirten Topuzoğlu, bu sürecin otomasyon ve zaman tasarrufu sağladığını ifade etti. Ancak sözlerine göre bu tür ajanlar da diğer cihazlar gibi hacklenebilir; "yerinize alışveriş yapan yapay zeka ajanları ele geçirilebilir" uyarısını yaptı.

Ele geçirilme senaryosunda, kötü niyetli aktörler kullanıcı hesabı üzerinden sahte siparişler oluşturup dolandırıcılık faaliyetleri gerçekleştirebilir. Topuzoğlu, özellikle sistemlerin varsayılan ayarlarla ve zayıf şifrelerle bırakılmasının riski büyüttüğünü vurguladı.

Güvenlik için alınması gereken önlemler:

Şifre ve hesap ayarları: Cihazlarda ve yapay zeka panellerinde varsayılan şifrelerin değiştirilmesi gerektiğini; güçlü parola kullanımının temel önlem olduğunu söyledi.

İki faktörlü doğrulama ve erişim kontrolleri: Yetkisiz erişimi engellemek için iki faktörlü doğrulama ve düzenli erişim denetimlerinin uygulanması önem taşıyor.

Sürekli izleme ve raporlama: Topuzoğlu, makinelerin günlük veya aylık işlem raporlarının insan kontrolünden geçirilmesinin, olağan dışı hareketlerin erken tespitinde etkili olduğunu belirtti.

Uzman, kullanıcıların otomasyon kolaylığına kapılarak güvenlik adımlarını atlamamaları gerektiğini; sisteme entegre edilen her yeni kolaylığın beraberinde yeni sorumluluklar getirdiğini hatırlattı.

BİLİŞİM UZMANI HAKAN TOPUZOĞLU, BAZI ALIŞVERİŞ PLATFORMLARINDA YAPAY ZEKA İLE ALIŞVERİŞ...

BİLİŞİM UZMANI HAKAN TOPUZOĞLU, BAZI ALIŞVERİŞ PLATFORMLARINDA YAPAY ZEKA İLE ALIŞVERİŞ YAPILABİLDİĞİNİ SÖYLEYEREK, YAPAY ZEKA AJANLARI TARAFINDAN OLUŞABİLECEK TEHLİKELERE KARŞI UYARILARDA BULUNDU.

İrem Özkan

İrem Özkan

 Yapay Zeka & Teknoloji Editörü

Yapay zeka gelişmeleri, mobil uygulamalar, yazılım dünyası ve sosyal medya haberlerinde uzmanlaşmış genç editör.

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