Yapay zeka anahat rotasını test ediyor: 10 takım İstanbul'da finale çıktı

TEKNOFEST kapsamında Hepsiburada tarafından düzenlenen Yapay Zeka Destekli Lojistik Anahat Optimizasyonu Yarışmasınde, başvuru sürecine katılan 512 takım ve toplam 1.677 kişi arasından seçilen 10 takım ile final heyecanı bugün İstanbul'da başladı. Değerlendirmeler sonucu finale kalan 41 yarışmacı, daha önce paylaşılmamış veri seti üzerinde yapay zeka ve makine öğrenmesi destekli modellerini canlı olarak sınayacak.

yarışmanın odağı:

Yarışmanın temel hedefi, anahat taşımacılığında verimliliği artıracak hibrit çözümler geliştirmek. Katılımcılardan; yapay zeka, makine öğrenmesi ve matematiksel optimizasyon tekniklerini bir araya getirerek günlük değişken kargo taleplerini tahmin etmeleri ve ortaya çıkan talebi mevcut sabit kiralık filo ile esnek spot araç havuzu arasında en düşük maliyetle paylaştırmaları bekleniyor. Yarışma, üniversite öğrencileri ve yeni mezunların yanı sıra özel sektör katılımcılarına da açık şekilde düzenlendi.

final süreci ve değerlendirme kriterleri:

Final aşamasında takımlar, daha önce görülmemiş canlı veri seti karşısında modellerini çalıştıracak; taleple filo ataması, kiralık araç rotaları, spot araç atamaları ve konsolidasyon kararlarını harita tabanlı bir Karar Destek Arayüzü üzerinden göstermek zorunda. Böylece yalnızca algoritmanın performansı değil, geliştirilen çözümün gerçek operasyonel karar süreçlerine entegrasyonu da ölçülüyor. Jüri değerlendirmesinde canlı veri seti üzerindeki optimizasyon başarısı %40, Dashboard ve görselleştirme performansı %20, jüri savunması ise %40 ağırlık taşıyor. Jüri, algoritma mimarisinden makine öğrenmesi tabanlı tahmin başarısına ve değişken kısıtların yönetilmesine kadar teknik kriterleri ayrıca inceleyecek.

sunum yeri ve ödüller:

Final sunumları Sancaktepe'deki Hepsiburada Teknoloji Merkezinde fiziksel olarak gerçekleştiriliyor ve finalist takımlar gün boyunca jüri karşısında çözümlerini sunuyor. Yarışmada dereceye giren takımları toplam 370.000 TL tutarında ödül bekliyor: birinciye 150.000 TL, ikinciye 120.000 TL ve üçüncüye 100.000 TL verilecek. Ayrıca finalde dereceye giren takımlara Hepsiburada tarafından hediye çeki takdimi yapılacak.

Yarışma, yapay zeka ve veri odaklı teknolojilerin lojistik operasyonlarda daha etkin kullanılmasını teşvik ederken, genç teknoloji geliştiricilerine gerçek hayattaki karmaşık operasyonel problemlere yenilikçi çözümler üretme ve geliştirdikleri modelleri değişken şartlar altında test etme fırsatı sunuyor.

TEKNOFEST KAPSAMINDA DÜZENLENEN YAPAY ZEKA DESTEKLİ LOJİSTİK ANAHAT OPTİMİZASYONU YARIŞMASI’NDA 512 TAKIM VE BİN 677 BAŞVURU ARASINDAN FİNALE KALAN 10 TAKIMIN FİNAL HEYECANI BUGÜN İSTANBUL'DA BAŞLADI.