Yapay zeka hukuk davalarını nasıl dönüştürüyor: TOGÜ'de değerlendirme

programda ele alınan konular:

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Hukuk Fakültesi'nde gerçekleştirilen "Hukuk davalarında yapay zeka" başlıklı söyleşide, eski Avrupa Birliği Bakan Yardımcısı ve 22 ile 23. dönem İstanbul Milletvekili Dr. Alaattin Büyükkaya, akademisyenler ve öğrenciler bir araya geldi. Programda yapay zekanın dava süreçlerine etkisi ve avukatlık mesleğindeki kullanım alanları üzerine kapsamlı değerlendirmeler yapıldı.

avukat abdurrahim dede'nin değerlendirmeleri:

Söyleşide konuşan Avukat Abdurrahim Dede, yapay zekanın hukuk sistemindeki yerini ve dava süreçlerine olası etkilerini ele aldı. Dede, yapay zekanın özellikle bilgi tarama, belge inceleme ve hukuk araştırmalarında hız ve verimlilik sağlayabileceğini, bununla birlikte bu araçların hukuki karar verme süreçlerine doğrudan müdahale eden aktörler olarak görülmemesi gerektiğini vurguladı.

Dede, yapay zeka araçlarının etkin kullanımının teknik beceri gerektirdiğini belirterek, bu teknolojilerin erişilebilir olması nedeniyle davanın karşı tarafının da aynı imkanlardan yararlanabileceğine dikkat çekti. Bu durumun süreçlerde yeni stratejik ve etik sorumluluklar doğurabileceğini söyledi.

mesleki ilişkilere ve güvene dair vurgular:

Avukatlık mesleğinde müvekkille kurulan iletişim ve güvenin önemini öne çıkaran Dede, dijital araçların bu ilişkilerin yerini alamayacağını ifade etti. Dede, müvekkilin yalnızca avukatın hukuki bilgisini değil, kişiliğine ve duruşuna da güvenmesi gerektiğini belirtti ve mesleki ilişkinin insan unsurunun korunmasının önemine dikkat çekti.

Programın soru-cevap bölümünde katılımcıların soruları yanıtlandı ve konuşmanın sonunda Avukat Abdurrahim Dede'ye teşekkür belgesi takdim edildi.

TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (TOGÜ) HUKUK FAKÜLTESİNDE DÜZENLENEN SÖYLEŞİDE, YAPAY ZEKANIN DAVA SÜREÇLERİNE ETKİSİ VE AVUKATLIK MESLEĞİNDEKİ KULLANIMI ELE ALINDI.