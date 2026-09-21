Yapay zekâ ile çözülen şebeke: 24 ilde 153 kişinin gözaltına alındığı bahis operasyonu

Operasyonun kapsamı:

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda, Gaziantep merkezli olmak üzere 24 ilde eş zamanlı baskınlar yapıldı. Hedef olarak belirlenen 215 şüpheliden 153'ü yakalandı; adreslere yapılan müdahaleler özel harekat desteğiyle yürütüldü.

Yapay zekâ destekli inceleme:

Soruşturma kapsamında banka hesapları ve dijital veriler, yapay zekâ destekli veri analiz programı 'Şahin' ile incelendi. İncelemelerde toplam 1 milyon 388 bin 680 adet işlem kaydı belirlendi ve hesap hareketlerinde 21 milyar 883 milyon 898 bin 607 TL işlem hacmi tespit edildi.

Ele geçirilen mal varlığı ve deliller:

Operasyon sonucunda şüphelilere ait toplam 41 milyon 300 bin TL değerindeki 22 adet taşınır ve 2 adet taşınmaz mal varlığına el konuldu. Adres aramalarında ele geçirilenler arasında 6 adet pompalı tüfek, 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet kurusıkı tabanca, 1 adet kurusıkıdan dönüştürülmüş tabanca, 2 adet kesici alet, 43 adet 9x19 mm fişek ve çok sayıda dijital materyal yer aldı.

Yakalanan şüpheli şahısların yasal işlemlerinin sürdüğü, soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

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