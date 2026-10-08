Yapay zekâ ile parkinsonun erken tanısı ve kişiye özel rehabilitasyonu hedefleniyor

projenin kapsamı ve hedefleri:

İzmir Ekonomi Üniversitesi, İEÜ Medical Point Hastanesi, İzmir Bakırçay Üniversitesi, Celal Bayar Üniversitesi ve İstanbul Gedik Üniversitesi iş birliğiyle yürütülecek çalışma, parkinson hastalarının günlük yaşamda karşılaştıkları zorlukların daha kapsamlı ve düzenli şekilde değerlendirilmesine odaklanıyor. Proje, TÜBİTAK 1002-A Programı kapsamında desteklenmeye hak kazandı ve amaç olarak hastalığın erken değerlendirilmesi, izlenmesi ile tedavi ve rehabilitasyon süreçlerine yapay zekâ desteği kazandırmayı gösteriyor.

Yürütücülüğünü İEÜ Medical Point Hastanesinden Prof. Dr. Figen Eşmeli üstleniyor. Prof. Dr. Eşmeli, çalışmanın temel yaklaşımını şöyle özetledi: "Araştırma ekibimiz, hastalardan elde edilen bilgileri ve klinik verileri kullanarak Yapay Sinir Ağları (YSA) tabanlı bir tahmin modeli geliştirecek. Bu model sayesinde hastalığın seyri ve rehabilitasyon süreciyle ilgili daha erken ve kişiye özel değerlendirmeler yapmayı hedefliyoruz. Bir diğer hedefimiz de her hastanın ihtiyaçlarının farklı olduğu gerçeğinden hareketle, kişiselleştirilmiş rehabilitasyon önerileri geliştirerek hastalarımızın yaşam kalitesini artırmak."

çok disiplinli yaklaşım ve ekip yapısı:

Proje, tıp, hemşirelik, fizyoterapi, biyomedikal mühendisliği, yapay zekâ ve veri analitiği gibi alanlardan uzmanları bir araya getiriyor. Projede danışmanlık yapan isimler arasında Prof. Dr. Kadir Gök ve Prof. Dr. Esra Doğru Hüzmeli yer alıyor. Ar-Ge Merkezi bünyesinden projede görev alanlar ise şöyle: biyomühendis Semah Korkmaz, hemşire Can Çalışkan, Pınar Alkan, fizyoterapist Serkan Özdemir, biyomedikal mühendisi Şiyar Şen, bilgisayar mühendisi Fulya Çakıroğlu ve Öğr. Gör. Dr. Üzeyir Kuzu.

beklenen katkılar ve uygulama alanları:

Geliştirilecek Yapay Sinir Ağları (YSA) tabanlı tahmin modeli, hasta verilerinden elde edilen çıktılara dayalı olarak hastalığın seyri, tedaviye yanıt ve rehabilitasyon ihtiyaçlarının daha erken ve objektif biçimde belirlenmesine olanak sağlayacak. Bu sayede klinik izlem süreçleri düzenlenecek, rehabilitasyon programları kişiye özel hale getirilebilecek ve sonuç olarak hastaların yaşam kalitesinin artması hedefleniyor. Proje, Türkiye'de teknoloji odaklı disiplinler arası araştırmalara örnek teşkil etmeyi amaçlıyor.

İEÜ MEDİCAL POİNT HASTANESİNİN DÖRT ÜNİVERSİTE İLE BİRLİKTE HAZIRLADIĞI PARKİNSON HASTALIĞINA YÖNELİK YAPAY ZEKÂ MODELİ GELİŞTİRME PROJESİ, TÜBİTAK’TAN DESTEK ALMAYA HAK KAZANDI.