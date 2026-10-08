Dolar 49,1320 -0,14%
Euro 55,1969 +0,20%
Bist 12.119,67 -0,03%
Altın Gram 6.549,77 +0,14%
EUR/USD 1,1187 -0,11%
Brent Petrol 104,06 +3,85%
--°

Yapay zekâ ile parkinsonun erken tanısı ve kişiye özel rehabilitasyonu hedefleniyor

İEÜ Medical Point ve dört üniversiteyle TÜBİTAK destekli proje, YSA tabanlı modelle parkinsonun erken tanısını ve kişiye özel rehabilitasyonunu hedefliyor.

GİRİŞ: 08 Ekim 2026 - 10:18

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Serkan Varol

Yapay zekâ ile parkinsonun erken tanısı ve kişiye özel rehabilitasyonu hedefleniyor

projenin kapsamı ve hedefleri:

İzmir Ekonomi Üniversitesi, İEÜ Medical Point Hastanesi, İzmir Bakırçay Üniversitesi, Celal Bayar Üniversitesi ve İstanbul Gedik Üniversitesi iş birliğiyle yürütülecek çalışma, parkinson hastalarının günlük yaşamda karşılaştıkları zorlukların daha kapsamlı ve düzenli şekilde değerlendirilmesine odaklanıyor. Proje, TÜBİTAK 1002-A Programı kapsamında desteklenmeye hak kazandı ve amaç olarak hastalığın erken değerlendirilmesi, izlenmesi ile tedavi ve rehabilitasyon süreçlerine yapay zekâ desteği kazandırmayı gösteriyor.

Yürütücülüğünü İEÜ Medical Point Hastanesinden Prof. Dr. Figen Eşmeli üstleniyor. Prof. Dr. Eşmeli, çalışmanın temel yaklaşımını şöyle özetledi: "Araştırma ekibimiz, hastalardan elde edilen bilgileri ve klinik verileri kullanarak Yapay Sinir Ağları (YSA) tabanlı bir tahmin modeli geliştirecek. Bu model sayesinde hastalığın seyri ve rehabilitasyon süreciyle ilgili daha erken ve kişiye özel değerlendirmeler yapmayı hedefliyoruz. Bir diğer hedefimiz de her hastanın ihtiyaçlarının farklı olduğu gerçeğinden hareketle, kişiselleştirilmiş rehabilitasyon önerileri geliştirerek hastalarımızın yaşam kalitesini artırmak."

çok disiplinli yaklaşım ve ekip yapısı:

Proje, tıp, hemşirelik, fizyoterapi, biyomedikal mühendisliği, yapay zekâ ve veri analitiği gibi alanlardan uzmanları bir araya getiriyor. Projede danışmanlık yapan isimler arasında Prof. Dr. Kadir Gök ve Prof. Dr. Esra Doğru Hüzmeli yer alıyor. Ar-Ge Merkezi bünyesinden projede görev alanlar ise şöyle: biyomühendis Semah Korkmaz, hemşire Can Çalışkan, Pınar Alkan, fizyoterapist Serkan Özdemir, biyomedikal mühendisi Şiyar Şen, bilgisayar mühendisi Fulya Çakıroğlu ve Öğr. Gör. Dr. Üzeyir Kuzu.

beklenen katkılar ve uygulama alanları:

Geliştirilecek Yapay Sinir Ağları (YSA) tabanlı tahmin modeli, hasta verilerinden elde edilen çıktılara dayalı olarak hastalığın seyri, tedaviye yanıt ve rehabilitasyon ihtiyaçlarının daha erken ve objektif biçimde belirlenmesine olanak sağlayacak. Bu sayede klinik izlem süreçleri düzenlenecek, rehabilitasyon programları kişiye özel hale getirilebilecek ve sonuç olarak hastaların yaşam kalitesinin artması hedefleniyor. Proje, Türkiye'de teknoloji odaklı disiplinler arası araştırmalara örnek teşkil etmeyi amaçlıyor.

İEÜ MEDİCAL POİNT HASTANESİNİN DÖRT ÜNİVERSİTE İLE BİRLİKTE HAZIRLADIĞI PARKİNSON HASTALIĞINA...

İEÜ MEDİCAL POİNT HASTANESİNİN DÖRT ÜNİVERSİTE İLE BİRLİKTE HAZIRLADIĞI PARKİNSON HASTALIĞINA YÖNELİK YAPAY ZEKÂ MODELİ GELİŞTİRME PROJESİ, TÜBİTAK’TAN DESTEK ALMAYA HAK KAZANDI.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Fatih'te kayıp medrese arkeolojik izlere sadık kalarak yeniden hayat buldu
images

Aydın’da iş birliği vurgusu: başkan Çerçioğlu'na emniyet müdüründen ziyaret
images

Anka Hastanesi anne adaylarına normal doğum ve emzirme konusunda yol gösterdi
images

Mevsim geçişlerinde gribe karşı korunma rehberi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Sultangazi ve Aşkale arasında kültür ve dayanışma ağı

İnegöl'ün denetimde öne çıkan performansı: sosyal hizmetten dijitale örnek uygulamalar

Vezirköprü'de amatör spor haftasında gençlik korteji coşkusu

Ferizli mahalle sakinleri kokarca istilasına karşı tavuk ve hindilerle savaşıyor

TREND HABERLER

Lise eylemlerinde beş günde ülke genelinde binlerce gözaltı

Sarıyer'de karşı şeridin sıkıştırması zincirleme kazaya neden oldu

Bandırma'da gençlik ve spor yatırımlarının ilerleyişini yerinde değerlendiren Adem Özalp

Erzincan'da gıda güvenliği denetimleri: sahte ürünlere sıkı takip

Okullarda gıda bilinci: Erzincan'da 1.004 öğrenciye hijyen ve israf eğitimi

Tercan'da tarlalar kışlık patatesle dolu: hasat sezonu başladı

Gençler askerlerle aynı safta buluştu: 'Mehmetçik ile Bir Gün' deneyimi

Rektör Kuyrukluyıldız birlikte çalışmanın önemini personelle kahvaltıda vurguladı