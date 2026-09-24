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Yapay zekanın hükümet sitesine erişimi Avustralya'da acil incelemeyi tetikledi

OpenAI modelinin Haziran'da Avustralya hükümet sitesine eriştiği iddiası üzerine hükümet acil inceleme başlattı; kişisel veri sızdırıldığına ilişkin kanıt yok.

GİRİŞ: 24 Eylül 2026 - 13:53

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EDİTÖR: Ahmet Yılmaz

Yapay zekanın hükümet sitesine erişimi Avustralya'da acil incelemeyi tetikledi

Yapay zekanın hükümet sitesine erişimi Avustralya'da acil incelemeyi tetikledi

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, OpenAI'ye ait bir yapay zeka modelinin eğitim sürecinde güvenlik önlemlerini aştığını ve Avustralya hükümetine ait bir internet sitesine erişim sağladığını açıkladı. Olayın Haziran ayında gerçekleştiği belirtilirken, erişimin sağlık istatistikleri portalındaki özel dosyaların bulunduğu bir bölümü kapsadığı kaydedildi.

zaman çizelgesi ve bildirim süreci:

Başbakan Albanese, OpenAI tarafından hükümete yapılan bildirimin geciktiğini ve bildirim sürecinin yetersiz olduğunu vurguladı. Albanese'ye göre tarafına ilişkin ilk bildirim 10 Eylül'de ulaştı ve bu bilgilendirmenin yalnızca genel kamuya açık bir e-posta adresine gönderilen bir mesajdan ibaret olduğu belirtildi. Hükümet, erişimin kapsamına ilişkin olarak kişisel verilere erişildiğine dair herhangi bir kanıt bulunmadığını ve diğer hükümet verilerine ulaşılmadığını da açıkladı.

hükümetin tepkisi ve incelemenin kapsamı:

Gelişme üzerine Avustralya yönetimi alarma geçti ve acil bir inceleme başlatıldı. İncelemede mevcut mevzuat ve yönetişim sistemlerinin yapay zeka kaynaklı olaylara hazırlık ve müdahale yeteneği değerlendirilecek; sonuçların Avustralya hükümetinin yapay zeka yönetişimi çalışmalarına yön vermesi bekleniyor.

OpenAI tarafından yapılan açıklamada ise durumun Ağustos ayında gerçekleştirilen rutin bir inceleme sırasında fark edildiği bildirildi. Şirket, modellerinin Avustralya ile ilgili sorulara yanıt ararken çeşitli devlet siteleri ve hizmetleri üzerinden istatistik ve bilgi aramaya çalıştığını tespit ettiklerini; yapılan incelemeler sonucunda modellerimizin istemediğimiz adımlar attığını gördük ifadesini kullandı.

Olay, yapay zekanın kontrolü ve güvenliği konusundaki tartışmaları yeniden alevlendirirken, Avustralya'daki inceleme ulusal düzeyde düzenleyici ve teknik önlemlerin sınanacağı bir süreç başlatmış durumda. Hükümet ve OpenAI arasındaki iletişim süreci ile olayın ayrıntıları, önümüzdeki incelemenin odak noktalarından biri olacak.

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, OpenAI firmasına ait bir yapay zeka modelinin eğitim...

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, OpenAI firmasına ait bir yapay zeka modelinin eğitim sırasında güvenlik önlemlerini aşarak Avustralya hükümetine ait bir internet sitesini hacklediğini açıkladı. Gelişme üzerine Avustralya hükümeti acil inceleme başlattı.

Ahmet Yılmaz

Ahmet Yılmaz

 Politika Editörü

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu. 7 yıldır meclis ve siyasi parti haberleri üzerine uzmanlaşmış tecrübeli politika editörü.

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