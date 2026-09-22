Dolar 48,8144 +0,01%
Euro 55,8485 -0,19%
Bist 13.198,84 -1,04%
Altın Gram 6.864,32 -0,23%
EUR/USD 1,1438 -0,27%
Brent Petrol 100,12 -0,22%
--°

Yapay zekanın ilaca karar vermesine izin vermeyin

Elazığ'daki seminerde Eczacı Oğuzhan Tatar, hastaların doktor muayenesi yerine yapay zekaya güvenip ilaç kullanmasının hayati riskler taşıdığını söyledi.

GİRİŞ: 22 Eylül 2026 - 17:08

GÜNCELLEME: 22 Eylül 2026 - 17:13

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Serkan Varol

Yapay zekanın ilaca karar vermesine izin vermeyin

etkinlik ve katılımcılar:

25 Eylül Dünya Eczacılar Günü kapsamında Elazığ Belediyesi Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü Sağlıklı Yaşam Merkezi tarafından düzenlenen "Gereksiz ve Bilinçsiz İlaç Kullanımı" semineri, Ahmet Tevfik Ozan Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Programa vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Seminerin açılış konuşmasını yapan Elazığ Belediyesi Sağlıklı Yaşam Merkezi Sorumlusu Eda Çetiner, toplumsal farkındalık çalışmalarının süreceğini belirtti. Etkinlikte ayrıca Elazığ Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü mensubu polis memuru Eyüp Esergün reçetesiz ilaç temini ve bağımlılık yapıcı maddelerin hukuki ile toplumsal boyutlarını aktardı.

yapay zeka ve ilaç kullanımı:

Seminerde yapay zeka odaklı sunum yapan Eczacı Oğuzhan Tatar, vatandaşların sağlık şikayetlerinde doğrudan yapay zeka sistemlerine başvurduğunu, bunun riskli sonuçlar doğurabileceğini vurguladı. Tatar, hekime veya eczacıya danışmadan algoritmalara dayanarak ilaç kullanımına yönelmenin tehlikeli olduğunu söyledi.

Yapay zeka en nihayetinde bir yazılım ve algoritma sistemidir; hekim değildir, eczacı değildir. Tatar bu noktada, yapay zekanın kişinin klinik geçmişini, alerjik durumunu veya vücut reaksiyonlarını bireysel olarak değerlendiremediğini belirtti. Bu nedenle yapay zekanın yönlendirmesiyle bilinçsizce alınan ilaçların ciddi sağlık sorunlarına ve organ hasarlarına yol açma potansiyeli olduğunu kaydetti.

Katılımcılara, sağlık sorunlarında ilk başvuru kaynağı olarak hekim ve eczacıların tercih edilmesi, reçeteli ilaçların yalnızca yetkili profesyoneller tarafından yönlendirilmesi gerektiği hatırlatıldı. Seminer, katılımcıların sorularının cevaplanmasıyla sona erdi.

DR. ECZACI OĞUZHAN TATAR KONUŞMA YAPTI

DR. ECZACI OĞUZHAN TATAR KONUŞMA YAPTI

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Denizkurdu-I/2026 tatbikatı Akdeniz, Ege ve Karadeniz'de devam ediyor
images

Aydın incirinin ihracat yol haritası için ihracatçılarla ortak adımlar
images

Salihli'de silahlı soygun sonrası kuyumcular dayanışma için kepenk kapattı
images

Motosiklet kazasında hayatını kaybeden genç Orhangazi'de son yolculuğuna uğurlan...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Valilikte sürpriz doğum günü: şehidin ikiz yeğenlerine sıcak kutlama

Trump: seçimlerden sonra iran meselesi hızlıca çözülecek ya da ortadan kaldırılacak

Kocaeli'de mutfakta saklanan skank ve binlerce kaçak ürünle 14 kişi gözaltında

İslamofobi okullara taşındı: başörtüsü yasakları kadın ve kız çocuklarının haklarını tartışmaya açtı

TREND HABERLER

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Memleketinde karşılanan diva: Bülent Ersoy Bursa gecesinde övgü topladı

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Gece yarısı fenerle araçların üzerinde yürüyen kişi Sincan'da görüntülendi

Yeni jandarma havacılık birimi Samsun’da faaliyete hazırlanıyor

Ardahan'ın ekonomik dönüşümü: sınır ticareti, yeni osb ve tarım lisesi planı

Lara'da falezlerden halatlarla inip deniz dibi ve falez temizliği