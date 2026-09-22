Yapay zekanın ilaca karar vermesine izin vermeyin

etkinlik ve katılımcılar:

25 Eylül Dünya Eczacılar Günü kapsamında Elazığ Belediyesi Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü Sağlıklı Yaşam Merkezi tarafından düzenlenen "Gereksiz ve Bilinçsiz İlaç Kullanımı" semineri, Ahmet Tevfik Ozan Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Programa vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Seminerin açılış konuşmasını yapan Elazığ Belediyesi Sağlıklı Yaşam Merkezi Sorumlusu Eda Çetiner, toplumsal farkındalık çalışmalarının süreceğini belirtti. Etkinlikte ayrıca Elazığ Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü mensubu polis memuru Eyüp Esergün reçetesiz ilaç temini ve bağımlılık yapıcı maddelerin hukuki ile toplumsal boyutlarını aktardı.

yapay zeka ve ilaç kullanımı:

Seminerde yapay zeka odaklı sunum yapan Eczacı Oğuzhan Tatar, vatandaşların sağlık şikayetlerinde doğrudan yapay zeka sistemlerine başvurduğunu, bunun riskli sonuçlar doğurabileceğini vurguladı. Tatar, hekime veya eczacıya danışmadan algoritmalara dayanarak ilaç kullanımına yönelmenin tehlikeli olduğunu söyledi.

Yapay zeka en nihayetinde bir yazılım ve algoritma sistemidir; hekim değildir, eczacı değildir. Tatar bu noktada, yapay zekanın kişinin klinik geçmişini, alerjik durumunu veya vücut reaksiyonlarını bireysel olarak değerlendiremediğini belirtti. Bu nedenle yapay zekanın yönlendirmesiyle bilinçsizce alınan ilaçların ciddi sağlık sorunlarına ve organ hasarlarına yol açma potansiyeli olduğunu kaydetti.

Katılımcılara, sağlık sorunlarında ilk başvuru kaynağı olarak hekim ve eczacıların tercih edilmesi, reçeteli ilaçların yalnızca yetkili profesyoneller tarafından yönlendirilmesi gerektiği hatırlatıldı. Seminer, katılımcıların sorularının cevaplanmasıyla sona erdi.

DR. ECZACI OĞUZHAN TATAR KONUŞMA YAPTI