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Yapay zekanın izlediği bahis ağı çökertildi: 24 ilde 153 gözaltı

Gaziantep merkezli 24 ilde düzenlenen operasyonda yapay zeka destekli "Şahin" programıyla 153 şüpheli yakalandı; hesap hareketlerinde 21 milyar 883 milyon 898 bin 607 TL tespit edildi.

GİRİŞ: 21 Eylül 2026 - 17:14

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Yapay zekanın izlediği bahis ağı çökertildi: 24 ilde 153 gözaltı

Yapay zekanın izlediği bahis ağı çökertildi: 24 ilde 153 gözaltı

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, Gaziantep merkezli 24 ilde yasa dışı bahis ağına yönelik geniş çaplı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda hedeflenen 215 şüpheliden 153 kişi yakalanırken, eş zamanlı baskınlara özel harekat destek verdi.

yapay zeka destekli inceleme:

Soruşturma kapsamında şüphelilere ait banka hesapları, yapay zeka destekli veri analiz programı "Şahin" yardımıyla incelendi. Yapılan analizler sonucunda toplam 1.388.680 işlem tespit edildi ve hesap hareketlerinde 21 milyar 883 milyon 898 bin 607 TL tutarında işlem hacmi belirlendi.

ele geçirilen mal varlığı ve deliller:

Operasyonlarda şüphelilere ait olduğu belirtilen toplam 41 milyon 300 bin TL değerinde malvarlığına el konuldu; bu kapsamda 22 adet taşınır ve 2 adet taşınmaz kayıt altına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyalin yanı sıra güvenlik güçleri tarafından şu unsurlar ele geçirildi:

6 adet pompalı tüfek, 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet kurusıkı tabanca, 1 adet kurusıkıdan dönüştürülmüş tabanca, 2 adet kesici alet ve 43 adet 9x19 mm fişek.

Soruşturma kapsamında ele geçirilen dijital veriler ve malvarlığı kayıtları detaylı şekilde inceleniyor. Yakalanan şüpheliler hakkında adli işlemler başlatıldı ve soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

GAZİANTEP MERKEZLİ 24 İLDE SİBER SUÇLARA YÖNELİK YASA DIŞI BAHİS OPERASYONU YAPILDI.

GAZİANTEP MERKEZLİ 24 İLDE SİBER SUÇLARA YÖNELİK YASA DIŞI BAHİS OPERASYONU YAPILDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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