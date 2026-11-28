Olayın özeti:

Samsun'da görev yapan Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Şevket Özkaya'nın görüntüsü ve sesi, yapay zekâ teknolojisi kullanılarak taklit edildi. Hazırlanan sahte reklam videolarında doktorun görüntüleri ve taklit edilmiş sesi, gerçekte tavsiye etmediği ürünleri öneriyormuş gibi gösterilmekte. Videolarda bir ilacın akciğerlerde tüm hastalıkları ortadan kaldırdığı iddiası yer aldı. Özkaya, olayla ilgili olarak suç duyurusunda bulundu.

uzman uyarısı:

Prof. Dr. Şevket Özkaya, yapay zekâ ve internet aramalarının hastalıklar hakkında bilgi edinmek amacıyla kullanılmasını önerdi ve özellikle bu teknolojilerin tanı ve tedavi kararlarında tek başına belirleyici olmaması gerektiğini vurguladı. Özkaya, doğru bilgi eksikliğinin tehlikeli ve ölümcül sonuçlar doğurabileceğini belirterek, sanal ortamdaki her bilgi ve yorumun güvenilir olmayabileceğini söyledi.

ses ve görüntü taklidinin doğurduğu riskler:

Özkaya, dolandırıcıların doktorların fotoğraf, video ve özellikle orijinal ses kayıtlarını kullanarak halkı sahte tedavilere yönlendirdiğine dikkat çekti. Orijinal sesin kullanılmasının asıl tehlikesi; telefonda doktorun sesi taklit edilerek hastalara sahte ürün satın almaları ya da hayati öneme sahip ilaçlarını bırakmaları yönünde telkinde bulunulabilmesidir. Bu nedenle Özkaya, hastalara mutlaka doktorlarıyla yüz yüze görüşmelerini önerdi.

Genel olarak yapay zekâ kaynaklı sahte reklamlar, sağlık konusunda yanlış yönlendirme riski taşıyor ve vatandaşların güvenilir tıbbi danışmanlık için profesyonel sağlık kurumlarına başvurması gerektiğini bir kez daha vurguluyor.

SAMSUN'DA GÖREV YAPAN GÖĞÜS HASTALIKLARI UZMANI PROF. DR. ŞEVKET ÖZKAYA'NIN GÖRÜNTÜSÜ VE SESİ YAPAY ZEKÂ KULLANILARAK TAKLİT EDİLDİ. DOKTORUN GÖRÜNTÜLERİ, SAHTE TEDAVİ ÜRÜNLERİNİN PAZARLANMASINDA KULLANILIRKEN, ÖZKAYA KONUYLA İLGİLİ SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU.