Yapay zekâyla hayat bulan Efsaneler Takımı ilk kez Yalova'da izleyiciyle buluştu

Lansmanın ayrıntıları:

Türkiye'nin ilk yapay zekâ destekli animasyon filmi Efsaneler Takımının ilk lansmanı Yalova'da gerçekleşti. Etkinlik, Yalova Özdilek AVM'deki sinema salonunda düzenlendi ve protokol üyeleri, siyasi parti temsilcileri, bürokratlar, davetliler ile çok sayıda vatandaşın katılımıyla gerçekleşti.

Etkinlikte yer alan isimler arasında Yalova Valisi Ahmet Hamdi Usta, Yalova Belediye Başkanı Mehmet Gürel, Yalova Milletvekili Tahsin Becan, Yalova Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Cemil Demiryürek, CHP Yalova İl Başkanı Mesut Tutuğ ve TRT Kamu Koordinasyon Müşaviri Engin Baytaş bulunuyordu. Gösterimde filmi izleyen davetliler, yapımı beğendiklerini ifade etti.

Çocukların ilgi odağı:

Lansmanın en renkli anları, çocukların animasyon karakterleriyle buluştuğu bölümlerdi. Çocuklar, film gösterimi öncesinde ve sonrasında karakterlerle hatıra fotoğrafları çektirirken etkinlik aileler ve genç izleyiciler için interaktif bir deneyim sundu.

Film, özellikle çocuk izleyicilerin ilgisini çeken unsurlarıyla öne çıktı; karakterlerle kurulan etkileşim ve fotoğraf olanakları, lansmanın coşkusunu artırdı.

Film, yapım ekibi ve temalar:

Efsaneler Takımı, İstanbul'un tarihi hazinelerini korumak için bir araya gelen sıra dışı kahramanların macerasını konu alıyor. Yapım, dostluk, cesaret ve dayanışma temalarını işlerken aile seyircisinin dikkatini çekiyor.

Filmin yönetmenliğini Cengizhan Uluocak üstlenirken, senaryosunu Poyraz Taştan ve Hüseyin Koyuncu kaleme aldı. Yapım, Türkiye genelinde vizyona girdikten sonra ilk lansmanıyla Yalova'da sinemaseverlerle buluşmuş oldu.

Gösterim ve lansman boyunca katılımcılar hem filmi izledi hem de ortaya konan teknolojik yaklaşımın sektördeki yenilikçi yönlerine dikkat çekti. Lansman, yerel izleyiciyle doğrudan temas kurarak filmin algısını güçlendirdi.

TÜRKİYE’NİN İLK YAPAY ZEKÂ DESTEKLİ ANİMASYON FİLMİ "EFSANELER TAKIMI", VİZYONA GİRMESİNİN ARDINDAN SİNEMASEVERLERLE BULUŞURKEN, FİLMİN İLK LANSMANI YALOVA’DA GERÇEKLEŞTİRİLDİ.