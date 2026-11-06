Yapay zekayla kiralık hesap tespiti önerisi: 15 yaş altı düzenlemesine yanıt

kısıtlamanın hedefi ve dijital okuryazarlık:

Bilişim Uzmanı Hakan Topuzoğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından getirilen düzenlemenin 15 yaş altı çocukları korumaya yönelik olduğunu ve bununla birlikte dijital okuryazarlığın öneminin öne çıkacağını belirtiyor.

Topuzoğlu, düzenlemeyi olumlu bulduğunu vurgulayarak düzenlemenin aile, okul ve öğretmenlerin sorumluluğunu da artıracağını söylüyor. Uzman, bu değişiklikle sosyal medyanın "daha çok üretkenlik ya da katkı sağlayabilecekleri, bilgi paylaşabilecekleri, iyiye kullanabilecekleri bir yer" haline gelmesinin hedeflendiğini ifade ediyor.

kiralık hesap riski ve tespit önerileri:

Topuzoğlu, kısıtlamanın ardından bazı kişilerin alternatif yöntemler arayabileceğini; başkası adına açılmış hesaplar, anne-baba hesabı veya parayla satılan hesaplar gibi uygulamaların gündeme gelebileceğini belirtiyor.

Uzmanın aktardığı ifadeye göre: "Aslında şöyle bir durum var. Her türlü düzenlemede ne yazık ki bazıları da bunu nasıl ortadan kaldırabilirim ya da alternatif yollardan nasıl kullanabilirim diye yöntemler üretmeye çalışıyorlar. İşte burada da sosyal medya hesaplarının satılması gündeme geliyor. Başkaları adına açılmış hesaplar olabilir ya da anne babasının hesabı olabilir, tanıdık birinin hesabı olabilir ya da parayla satılan hesaplar olabilir. Bunlar gündeme gelecek ama tabi ki bunu da aslında engellemek mümkün. Nasıl mümkün olabilir diye düşündüğümüz zaman aklımıza şöyle bir cevap geliyor. Sürekli bir hesapta aynı yüzler paylaşılıyorsa yapay zeka kullanılarak bu hesabın başkası adına açılıp da kullanıldığı, 15 yaşından daha küçük birinin kullandığı tespit edilebilir ve böylece bununla ilgili gerekli önlemler de alınabilir. Fakat tabi ki bu konuda hem sosyal medya mecralarının hem de kurum ve ailelerin aynı bilinçte olması ve aynı tavrı ortaya koyması da büyük önem taşıyor"

Topuzoğlu, bu yaklaşımın teknik olarak yapay zeka tabanlı analizler gerektirdiğini; sürekli aynı yüzlerin paylaşılması gibi kalıpların izlenmesiyle şüpheli hesapların belirlenebileceğini söylüyor. Ancak bu tür bir uygulamanın etkin olması için sosyal medya platformları, kurumlar ve aileler arasında eşgüdümün sağlanmasının önemine dikkat çekiyor.

BİLİŞİM UZMANI HAKAN TOPUZOĞLU, 15 YAŞIN ALTINDAKİ ÇOCUKLAR İÇİN GETİRİLEN SOSYAL MEDYA KISITLAMASININ ARDINDAN BAŞKA KİŞİLER TARAFINDAN HESAP KİRALAMA İŞLEMLERİ YAPILABİLECEĞİNİ SÖYLEYEREK, “HESAP KİRALAMALAR YAPAY ZEKA İLE TESPİT EDİLİP ÖNLENEBİLİR” DEDİ.