Yapay zekayla oluşturulan robot resmi leipzig soruşturmasını genişletti

Almanya’da Federal Başsavcılık ve Federal Kriminal Dairesi (BKA) ağustos ayında Leipzig-Halle Havalimanı’nda keşfedilen patlayıcı yüklü insansız hava aracıyla ilgili soruşturmada, bulunamayan bir şüpheli için yapay zekâ yardımıyla robot resim hazırlattı ve kamuoyundan yardım istedi.

Soruşturmanın somut ayrıntıları

Yetkililerin ortak açıklamasına göre, 4-5 Ağustos 2026 akşamında havalimanının güney pistinde yerde duran bir İHA keşfedildi. İHA’nın Ukrayna’ya ait Antonov kargo uçaklarına yakın bir noktada bulunduğu ve patlayıcı bir düzenekle yüklü olduğu bildirildi. İlk incelemeler saldırı girişiminin profesyonel hazırlanmış olmasını işaret etti.

BKA, soruşturma kapsamında şu ana kadar iki şüpheli tespit ettiğini, fakat olaya bağlantılı olabileceği değerlendirilen bir kişinin kimliğinin hâlâ bilinmediğini açıkladı. Yetkililer bu kişinin bölgede 31 Temmuz-4 Ağustos 2026 tarihleri arasında elektrikli bisikletle hareket ettiğini belirtti.

Aranan kişinin görünümü ve çağrı

Açıklamada, sıcaklığın yüksek olduğu ağustos ayına rağmen alışılmadık derecede kalın giyinmiş, zayıf bir kişinin arandığı vurgulandı. Şüphelinin şapka ve kapüşon takmış, kalın bir ceket ile koyu renk pantolon giymiş ve siyah bir sırt çantası taşıdığı belirtildi. Federal Başsavcılık ve BKA, verilen robot resimle kamuoyundan ve tanıklardan bilgi talep etti.

Yapılan çağrı, hem yerel güvenlik önlemlerini güçlendirmek hem de gözlemlenen hareketlilik hakkında yeni ipuçları elde etmek amacıyla yayınlandı. Yetkililer, elde edilecek bilgilerin soruşturmanın seyrini değiştirebileceğini belirtti.

Uluslararası boyut ve diplomatik yansımalar

Alman hükümeti eylül başında saldırı girişiminin arkasında Rusya olduğunu duyurmuş; buna karşılık bazı diplomatik yaptırımlar uygulanmıştı. Kararlar arasında Bonn’daki Rus Başkonsolosluğu’nun kapatılması da bulunuyordu. Rusya ise misilleme olarak Almanya’daki bazı Goethe Enstitülerini kapatma yoluna gitti.

Soruşturma sürerken, yetkililer yapay zekayla oluşturulan görüntünün tek başına kesin kanıt olmadığını; ancak tanıkların yönlendirilmesi ve şüphelinin tespit edilmesi açısından etkili bir araç olabileceğini vurguladı. Federal Başsavcılık ve BKA, toplumun desteğinin soruşturmanın ilerlemesinde kritik rol oynayacağını belirtiyor.

ALMANYA'DA FEDERAL SAVCILIK VE FEDERAL KRİMİNAL DAİRESİ (BKA), AĞUSTOS AYINDA LEİPZİG HAVAALANINA YÖNELİK PATLAYICI YÜKLÜ İNSANSIZ HAVA ARAÇLI (İHA) SALDIRI GİRİŞİMİNİN FAİLLERİNDEN BİRİNİN ROBOT RESMİNİ YAPAY ZEKAYA HAZIRLATARAK YARDIM TALEBİNDE BULUNDU.