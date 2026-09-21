Yapay zekayla tasarlanan köpeğe özel mRNA, kanser tedavisinde gündem oldu

Rosie için başlatılan sıra dışı tedavi süreci:

Avustralyalı girişimci Paul Conyngham, 2024 Mayıs ayında köpeği Rosie'ye mast hücreli kanser teşhisi konmasının ardından farklı bir yol izledi. Kemoterapi ve standart immünoterapi yanıt vermeyince Conyngham, yapay zekâ araçlarından destek alarak köpeğinin genomik verilerini analiz etmeye başladı ve üniversite laboratuvarlarıyla iş birliği kurdu.

Yapay zekâ ve genomik analiz:

Conyngham, ChatGPT, Gemini ve Grok gibi yapay zekâ modellerini kullanarak Rosie’nin DNA ve RNA verilerini yorumladı. Sidney’deki Garvan Enstitüsü ve New South Wales Üniversitesi (UNSW) ekipleri DNA ve RNA analizleri yaptı; tümördeki mutasyonlar tespit edilince köpeğe özel bir mRNA aşısı tasarlandı. Araştırma ekibinden alınan verilere göre bu yaklaşım, tümörün genetik profiline doğrudan hedeflenmiş bir reçete oluşturmayı mümkün kıldı.

Uygulama, sonuçlar ve klinik gözlemler:

Rosie, 2025 Aralık ayında ilk enjeksiyonunu aldı. Üç ay sonra bacaklarındaki tümörlerde belirgin küçülme gözlendi; kaynaklarda tedavinin tümörde yaklaşık %75 küçülme sağladığına ilişkin ifadeler yer aldı. Conyngham, bu sonuçların köpeğin teşhis sırasında öngörülen yaşam süresini aşmasına yardımcı olduğunu belirtti.

Bilim ve yapay zekâ iş birliği:

OpenAI CEO’su Sam Altman, Conyngham ile yaptığı görüşmeyi "Bu hafta en ilginç görüşmemi, ChatGPT ve diğer yapay zekâ modellerini köpeği Rosie’yi kurtarmak için kullanan Paul ile gerçekleştirdim. İnanılmaz bir hikaye" sözleriyle paylaştı. Altman, Conyngham’ın sohbet botlarını aşı geliştirme sürecinde planlama, eğitim, sorun giderme, mevzuata uyum ve genomik verileri gerçek bir aşı reçetesine dönüştürme amaçlı kullandığını ve bu sayede tek başına bir araştırma enstitüsünün kapasitesine yakın işler yaptığını vurguladı.

UNSW RNA Enstitüsü Direktörü Prof. Pall Thordarson ise çalışmanın özünü şöyle özetledi: "Yaptığımız şey, köpeğin sağlıklı hücreleri ve ardından kanserli hücrelerinin genomik verilerini elde etmek ve buradan ne yapılabileceğini anlamaya çalışmaktı." Thordarson, yapay zekânın tasarım sürecini hızlandırdığını ve üretim hatalarını azaltmaya yardımcı olduğunu belirtti ve "Yapay zekâ buradaki dönüştürücü unsurlardan biri oldu" dedi.

Girişimleşme ve geleceğe yönelik tartışmalar:

Conyngham, elde ettikleri yöntemi daha geniş kitlelere ulaştırmak amacıyla Gamgee adlı bir girişim kurdu. Girişimin hedefi, yapay zekâ sayesinde tümör genom dizilemesini ölçeklendirerek her hastaya özel tedaviler tasarlamak. Gamgee’nin web sitesinde yer alan ifadelerde, fikrin yeni olmadığı; fark yaratanın bunu geniş ölçekte yapabilmek olduğu ve bunu mümkün kılan unsurun yapay zekâ olduğu vurgulanıyor.

Tıp dünyasından gelen tepkiler ve düzenleyici gündem:

Rosie’nin hikâyesi tıp ve politika çevrelerinde yankı uyandırdı; ABD Sağlık Bakanı Robert F. Kennedy Jr. nisan ayında Senato oturumunda bu yaklaşımı tıbba yayılacak bir gelişme olarak nitelendirdi. Gelecekte benzer yaklaşımların insanlarda uygulanması yönünde yoğun ilgi olsa da Prof. Thordarson, bunun "büyük ölçekte uygulamaya geçilmesi" için zaman ve düzenleyici tartışmalar gerektiğini; mevcut sistemde herkese aynı tedavilerin uygulanmasının değişmesinin siyasi bir karar olacağını belirtti.

Çok sayıda kişinin insanlar için de benzer tedavilerin uygulanması talebiyle ekibe ulaştığı aktarılıyor; ancak araştırmacılar bu yöntemin güvenlik, üretim standardı ve regülasyon açısından değerlendirilmesi gerektiğini vurguluyor.

Kapanış: Rosie’nin sonu ve mirası:

Bacaklarındaki tümörlerin küçülmesiyle bir süre daha koşup oynayabilen Rosie, hastalığın ilerlemesi ve artan ağrılar nedeniyle Temmuz ayında uyutuldu. Çalışma, hayvanda elde edilen sonuçların yapay zekâ ile genomik verinin birleşiminin neler sağlayabileceğine dair tartışmaları hızlandırdı ve kişiye özel onkolojik yaklaşımlar konusunda hem heyecan hem de düzenleyici sorular bıraktı.

AVUSTRALYALI TEKNOLOJİ GİRİŞİMCİSİ PAUL CONYNGHAM, KANSER TEŞHİSİ KONULAN KÖPEĞİ ROSİE İÇİN YAPAY ZEKA VE NEW SOUTH WALES ÜNİVERSİTESİ (UNSW) BİLİM İNSANLARININ DESTEĞİYLE GELİŞTİRDİĞİ KANSER AŞISIYLA TIP DÜNYASINDA YANKI UYANDIRDI.