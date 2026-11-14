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Yapraklarla sokaklara renk veren temizlik görevlisi çocuklara hediyeler dağıtıyor

Mersin'de Adem Yılmaz, süpürdüğü yapraklarla kalp ve çiçek desenleri oluşturuyor; özel günlerde aracını süsleyip çocuklara gönüllü olarak hediyeler veriyor.

GİRİŞ: 14 Kasım 2026 - 10:12

GÜNCELLEME: 14 Kasım 2026 - 10:14

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EDİTÖR: Emre Koç

Yapraklarla sokaklara renk veren temizlik görevlisi çocuklara hediyeler dağıtıyor

Yapraklarla sokaklara renk katıyor:

Adem Yılmaz (43), Mersin Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı bünyesinde görev yapan temizlik personelidir ve yaklaşık 12 yıldır kentin temizliği için çalışıyor. Mesleğinin ilk 5 yılında caddeleri süpüren Yılmaz, son 7 yıldır temizlik aracı operatörü olarak görev yapıyor.

Günlük uygulama ve figürler:

Mola verdiği anlarda topladığı yaprakları bir araya getirip kalp, çiçek ve çeşitli figürler oluşturan Yılmaz, sokaklarda renkli ve dikkat çeken görüntüler ortaya çıkarıyor. Yapraklardan hazırladığı desenler çevredeki vatandaşların ilgisini çekiyor; bazı kişiler figürlerin önünde hatıra fotoğrafı çektiriyor, bu da Yılmaz'ın çalışmasına olumlu yansıyor.

Bayramlarda araç süsleme ve hediye dağıtımı:

Yılmaz, 23 Nisan, 29 Ekim, 30 Ağustos ve 10 Kasım gibi milli günlerde temizlik aracını Türk bayrakları ve balonlarla süsleyerek çocukların dikkatini çekiyor. Aracı gören çocuklara el sallayıp çikolata, şeker, balon ve Türk bayrağı dağıtan Yılmaz, bu etkinlikleri kendi isteğiyle ve gönüllü olarak gerçekleştiriyor.

Amaç: çevre bilinci oluşturmak:

Yılmaz, yaptığı çalışmayla sadece çocukların yüzünü güldürmeyi değil, aynı zamanda çevre temizliği ve atık bilinci konusunda farkındalık yaratmayı hedefliyor. Çocukların ve ailelerin tepkileri genelde olumlu oluyor; vatandaşlar teşekkür ediyor ve yapılan temsilsel çalışmayı alkışlıyor. Yılmaz, sokaklara bıraktığı küçük figürlerle ve bayram etkinlikleriyle hem estetik bir katkı sağlıyor hem de toplumda duyarlılık oluşturmayı amaçlıyor.

MERSİN’DE BELEDİYEDE TEMİZLİK PERSONELİ OLARAK GÖREV YAPAN BİR ÇALIŞAN, SÜPÜRDÜĞÜ YAPRAKLARLA KALP...

MERSİN’DE BELEDİYEDE TEMİZLİK PERSONELİ OLARAK GÖREV YAPAN BİR ÇALIŞAN, SÜPÜRDÜĞÜ YAPRAKLARLA KALP VE ÇİÇEK FİGÜRLERİ OLUŞTURARAK SOKAKLARDA RENKLİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKARIYOR.

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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