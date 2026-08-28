Yapraklı-Çankırı karayolunda kuru ot alevleri itfaiyeyi alarma geçirdi

Olay yeri ve ilk müdahale:

Çankırı'nın Yapraklı-Çankırı karayolu üzerinde yol kenarındaki bir arazide, kuru otların tutuşması sonucunda yangın çıktı. Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi ve kısa sürede müdahale başlatıldı.

Ekiplerin çalışmasıyla alevler çevreye hızla yayılmadan kontrol altına alındı. Müdahale sırasında yangının, bölgedeki elektrik trafosuna sıçraması önlendi.

Müdahale detayları ve riskin bertaraf edilmesi:

İtfaiye ekipleri, yangının büyümesini engellemek için çevredeki alanı güvenlik şeridiyle izole ederek soğutma ve söndürme çalışmaları yaptı. Yerel birimlerin koordinasyonuyla yangının komşu arazilere ve altyapıya zarar vermesi engellendi.

İnceleme başlatıldı:

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi. Olayla ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı ve yangının çıkış sebebi ile ilgili çalışmalar sürüyor.

ÇANKIRI’DA BİR ARAZİDE ÇIKAN YANGIN, BÖLGEDEKİ ELEKTRİK TRAFOSUNA SIÇRAMADAN SÖNDÜRÜLDÜ.