Bandırma 100. Yıl Mahallesi'nde bulunan yaralı kedi yeni yuvasına kavuştu

Balıkesir’in Bandırma ilçesinin 100. Yıl Mahallesi’nde bir kişi tarafından sopayla darbedildiği belirlenen kedi, ağır yaralı olarak bulundu. Çevredeki duyarlı bir aile tarafından alınan hayvan, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma Sokak Hayvanları Tedavi Merkezi'ne teslim edildi.

Tedavi süreci ve operasyon:

Kedinin saldırı sonucu bir gözünü kaybettiği ve kafasında travma oluştuğu tespit edildi. Veteriner hekimlerin gerçekleştirdiği operasyon ve yoğun bakım sürecinin ardından kedi sağlık kontrollerinden geçti. Yapılan müdahaleler sonucunda hayvanın genel durumu düzeldi ve gerekli son tetkikler tamamlandı.

Bölgedeki koruma çalışmaları ve kısırlaştırma:

Olayın ardından Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ekipleri bölgedeki diğer sokak kedilerinin güvenliğini sağlamak üzere çalışma başlattı. Ekipler tarafından koruma altına alınan yetişkin kedilerin kısırlaştırma işlemleri tamamlandı, yavru kedilere ise gerekli tedavi ve aşılamalar uygulandı.

Tedavi süreci tamamlanan kedi için yeni bir yaşam başladı: hayvanı yaralı halde bulup tedavi edilmesini sağlayan aile, başvuruda bulunarak kediyi sahiplenme kararı aldı. Toplumsal duyarlılık ve müdahalelerin birleşmesi sayesinde hayvana sıcak bir yuva sağlanmış oldu.

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