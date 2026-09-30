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Yaralı geyiğin yardımına koşan aile trafikte tehlikeyi önledi

Samsun-Ankara kara yolunda yaralı geyiği fark eden Ömer Karagözoğlu ve ailesi, aracını durdurup yetkilileri aradı ve hayvanı güvenli alana taşıdı.

GİRİŞ: 30 Eylül 2026 - 21:17

GÜNCELLEME: 30 Eylül 2026 - 21:24

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EDİTÖR: Aslı Han

Yaralı geyiğin yardımına koşan aile trafikte tehlikeyi önledi

Olay ve müdahale:

Samsun'dan Amasya'ya seyir halinde olan Ömer Karagözoğlu, Samsun-Ankara kara yolu Toptepe mevkisi yakınlarında yol üzerinde yaralı bir geyiği fark etti. Aracını güvenli bir şekilde yol kenarına çeken Karagözoğlu, ailesiyle birlikte hayvanın yanına giderek durumu yetkililere bildirdi.

Güvenli geçiş ve görüntüler:

Ailesiyle birlikte geyiğin trafikte daha fazla tehlike yaşamaması için müdahale eden Karagözoğlu, hayvanın yolun karşısına geçirilmesini sağladı. Bu anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi ve kazaya dönüşebilecek bir durumun önlendiği gözlendi.

Olayda öncelik hem hayvanın hem de trafikteki diğer sürücülerin güvenliğinin sağlanmasıydı. Karagözoğlu ailesinin hızlı ve dikkatli tutumu, olası bir kazanın önüne geçti ve yetkililerin olay yerine yönlendirilmesine imkan tanıdı.

KAVAK&#039;TA ÖRNEK DAVRANIŞ! YARALI GEYİĞİN YARDIMINA KOŞTULAR

KAVAK'TA ÖRNEK DAVRANIŞ! YARALI GEYİĞİN YARDIMINA KOŞTULAR

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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